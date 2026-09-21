EU perdió un torpedo durante ejercicio militar y terminó en México: Así llegó a Ensenada

Autoridades informaron que el artefacto que hallaron perscadores en el mar de Ensenada, Baja California, es un torpedo que extravió Estados Unidos durante un ejercicio militar, mismo que ya fue entregado por México.

De acuerdo con información proporcionada por la Agregaduría de Defensa estadounidense, el artefacto pertenece a la Armada de ese país y fue extraviado durante un ejercicio de entrenamiento realizado el 2 de septiembre pasado, aproximadamente a 18 millas náuticas al oeste de la Isla San Clemente, California, Estados Unidos.

La Secretaría de Marina informó que desde el pasado 15 de septiembre fue recuperado el torpedo estadounidense de práctica.

¿Cómo fue que un torpedo de EU terminó en el mar de México?

Luego de las prácticas militares en las que EU extravió el torpedo, factores meteorológicos entorpecieron su búsqueda, sumado a que se le venció la batería correspondiente a su sistema de localización.

Los vientos y corrientes marinas llevaron el torpedo de San Diego, California, a Ensenada. Con ello, el artefacto llegó a la Zona Económica Exclusiva de México.

Tras su hallazgo y recuperación, se establecieron comunicaciones con Estados Unidos, que confirmaron que se trataba de uno de sus torpedos de práctica, así que fue entregado por conducto del comandante de la Segunda Zona Naval a personal estadounidense.

¿Era riesgoso? De acuerdo con la información oficial, el torpedo MK 54 REXTORP (que significa Recoverable Exercise Torpedo), es un artefacto de entrenamiento que está diseñado únicamente para lanzamientos desde aeronaves y barcos.

Su funcionamiento de práctica significa que, al emplearlo, no arriesgan armamento real.

De acuerdo con la empresa Raytheon, que colaboró con la armada de EU en su diseño, este torpedo ligero es para aguas poco profundas, y es capaz de clasificar y atacar objetos submarinos.

Ha sido sometido a más de 25 mil simulaciones de alta fidelidad, y superó las pruebas y expectativas tras ensayos bajo el agua.