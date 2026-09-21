El plan de Elon Musk para reducir de casi 3 horas a 30 minutos el viaje de Austin a San Antonio

Elon Musk sueña con un túnel de alta velocidad para unir dos ciudades en Texas.

Elon Musk volvió a poner sobre la mesa uno de sus proyectos de infraestructura futurista. The Boring Company, su empresa dedicada a la construcción de túneles, planea desarrollar un corredor interurbano en Texas para conectar en tan solo 30 minutos Austin y San Antonio, dos de las principales ciudades del estado.

El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 129 kilómetros (80 millas) que, de concretarse, podría reducir un trayecto que actualmente puede tomar hasta 2.5 horas en condiciones de tráfico denso a menos de 30 minutos.

Musk presentó la propuesta en una publicación en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad, en la que señaló que el sistema podría alcanzar velocidades superiores a las 200 millas por hora, equivalentes a unos 322 kilómetros por hora.

Sin embargo, el anuncio todavía no es nada oficial. Musk no proporcionó detalles sobre el trazado que tendría el túnel, cuánto costaría su construcción, cómo se financiaría ni cuándo podrían comenzar o terminar las obras.

Tampoco se especificó qué tecnología utilizaría el sistema, o si se trataría de autos eléctricos convencionales circulando, cápsulas diseñadas específicamente para transportar pasajeros o un sistema basado en tubos de baja presión, como el concepto original de Hyperloop que Musk ha defendido durante años.

¿Cómo impactaría en la movilidad de Texas?

La conexión entre Austin y San Antonio tendría relevancia más allá de reducir los tiempos de traslado entre ambas ciudades. El corredor forma parte de una de las zonas de mayor crecimiento poblacional y económico de Texas, por lo que una nueva alternativa de transporte podría modificar la manera en que se desplazan trabajadores, residentes y visitantes entre estos dos importantes centros urbanos.

Para la economía fronteriza, el desarrollo de nuevas conexiones dentro de Texas también puede resultar relevante por la relación que San Antonio mantiene con otras ciudades del sur del estado y con los corredores que conducen hacia la frontera con México.

Aunque el proyecto anunciado por Musk no plantea directamente una conexión fronteriza, una infraestructura de transporte de alta velocidad en el centro y sur de Texas podría abrir nuevos debates sobre movilidad, logística e integración regional si eventualmente se amplía hacia otros puntos del estado.

The Boring Company fue fundada en 2016, después de que Musk expresara su frustración por la congestión vehicular en Los Ángeles.

La idea original de la compañía estaba relacionada precisamente con la construcción de infraestructura subterránea para reducir los problemas provocados por el tráfico.

¿Qué es Hyperloop?

El concepto también estuvo vinculado con Hyperloop, una propuesta de transporte de alta velocidad mediante cápsulas eléctricas que, en su planteamiento original, podrían alcanzar velocidades de hasta aproximadamente 966 kilómetros por hora (600 millas por hora).

El nuevo proyecto entre Austin y San Antonio es presentado ahora como un “precursor simplificado” de ese concepto.

Si llegara a materializarse, el corredor texano se convertiría en el sistema operativo más largo y rápido desarrollado por The Boring Company hasta la fecha, superando ampliamente su actual red de transporte subterráneo en Las Vegas.

Sin embargo, existen antecedentes que hacen necesario tomar el anuncio con cautela. The Boring Company ha presentado anteriormente proyectos de túneles en distintas ciudades estadounidenses que no han llegado a materializarse, entre ellos propuestas para Chicago, Los Ángeles y un corredor entre Nueva York y Washington D.C.

En aquellas ocasiones, Musk tampoco identificó socios gubernamentales para el proyecto ni informó sobre el inicio de trabajos preliminares.

¿Es oficial el proyecto de Musk para conectar San Antonio y Austin?

Por ello, aunque la idea de conectar San Antonio y Austin en 30 minutos emociona a la comunidad, debe entenderse como una idea inicial y no como una infraestructura que ya tenga financiamiento completo, permisos o una fecha definida para comenzar operaciones.

Si el proyecto avanza, podría abrir un nuevo debate sobre el futuro de la movilidad en Texas y sobre la competencia entre distintas formas de transporte, desde las autopistas y los vuelos comerciales hasta los proyectos ferroviarios de pasajeros que se han planteado para el estado.

Para The Boring Company, además, representaría un salto considerable respecto a los sistemas que actualmente opera: pasar de corredores subterráneos de escala urbana a una conexión interurbana de aproximadamente 129 kilómetros y con velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora.