Aylín Mujica revela resultados de la autopsia de su hijo Mauro Menéndez: ‘Estaba viendo el atardecer y colapsó’

La actriz Aylín Mujica dio detalles sobre la autopsia de su hijo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Mauro Menéndez ‘Maahez’ murió por una neumonía que le provocó una falla en los órganos, reveló la actriz Aylín Mujica sobre la autopsia que le realizaron a su hijo tras su deceso.

En un encuentro con la prensa de espectáculos, Mujica reveló que, su padre había mencionado el uso de un vapeador como lo que le provocó la neumonía, los forenses determinaron las causas médicas oficiales de la muerte de Mauro Menéndez.

“Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino. La autopsia que le hicieron (arrojó) que murió producto de fallos de órganos, por de una neumonía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos. Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un infarto”, explicó la actriz cubana.

Mauro Menéndez no se sentía enfermo tras el diagnóstico de la neumonía que le provocó la muerte

La actriz reveló que, para consolarse, escucha los últimos mensajes que le mandó su hijo, en los cuales Mauro le explicaba que, pese a que le habían diagnosticado neumonía, no se sentía enfermo.

“Cuando estoy sola, lloro mucho, oro, hablo con él, escucho sus mensajes, le hablo por teléfono; escucho sus últimos mensajes cuando me decía que le habían dicho que tenía neumonía, pero que estaba al cien, que estaba todo bien. Mauro nunca se sentía enfermo. No recuerdo haber pisado un hospital con él. Fue un niño muy sano”, detalló.

En una entrevista previa con Telemundo, Mujica había explicado que, 24 horas antes de morir, le habían dado antibióticos para tratar la neumonía y que “lo revivieron siete veces” en el hospital.

Asimismo, el músico Osamu Menéndez había dicho en una entrevista para el canal de YouTube de Erwin Pérez que el vapeo era una de las posibles causas de la neumonía que le provocó la muerte.

“Una de las cosas que debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora (vape). No fumen eso, caballero, de verdad. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”, expresó antes de que se diera un parte médico oficial.

Aylín Mujica aseguró que seguirá trabajando a pesar de la muerte de su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

Aylín Mujica revela cómo lleva su duelo tras la muerte de su hijo Mauro

En cuanto al momento en que la actriz cubana fue a recoger las cenizas de su hijo, Mujica lo describió como una “pesadilla”: “No podía creer lo que estaba pasando. Pensaba que era una escena tétrica de una novela, de una serie que estaba grabando y que se iba a acabar esa pesadilla en cualquier momento”, expresó.

Sobre el duelo que lleva, contó que su amiga personal, Maribel Guardia, ha estado al pendiente de ella, además de que ha buscado ayuda profesional con una tanatóloga, es decir, una psicóloga experta en duelo.

“Tengo amigos maravillosos, tengo la mejor familia del mundo, (...) se ha portado con una entereza. Mi madre creo que es la mujer más valiente que he conocido en mi vida y más estoica que no tengo palabras para describir su fortaleza; mi tía, mi prima, mi padre, mis hermanos”, explicó.