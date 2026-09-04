Maestra de kínder es condenada a 6 años de cárcel por abuso sexual contra seis niños en León, Guanajuato

La maestra de preescolar María Guadalupe 'N' fue sentenciada tras aceptar los cargos por abuso sexual agravado contra menores de edad.

En Guanajuato, la maestra María Guadalupe ‘N’ fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado, cometido en contra de al menos seis niños del preescolar Juan Enrique Pestalozzi ubicado en la colonia Vibar, en la ciudad de León.

La sentencia se logró en un procedimiento abreviado donde la maestra aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General del Estado (FGE) para obtener una reducción significativa de la condena.

La maestra de kínder deberá compurgar la sentencia en el centro de reinserción social correspondiente.

La Fiscalia de Guanajuato informó que además de la pena de prisión, la sentencia contempla una sanción económica.

Asimismo, a María Guadalupe ‘N’ se le decretó la suspensión de sus derechos políticos electorales por un término igual al de la sanción privativa de la libertad.

Como parte del castigo y para salvaguardar la integridad de la niñez, la autoridad judicial determinó la destitución de su cargo como maestra ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (S.E.G.), ordenando de igual forma la inhabilitación para ejercer el cargo por el mismo tiempo de la pena de prisión.

A la docente se le negaron los beneficios de la condena condicional y conmutación de sanciones.

De igual forma, se ordenó la inscripción de su nombre en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

María Guadalupe ‘N’ deberá cumplir su condena en prisión y quedó inhabilitada para ejercer nuevamente como maestra por el mismo periodo de la pena.

¿Qué pasó en el kinder Juan Enrique Pestalozzi?

En julio del 2025, padres de familia del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, realizaron protestas afuera del plantel para denunciar casos de abusos sexuales cometidos por la maestra María Guadalupe ‘N’.

De acuerdo con los testimonios de los padres de familia, la docente utilizaba una dinámica llamada ‘juego del pato’ dentro del salón de clases, en la que los menores respondían preguntas y recibían supuestos premios o castigos.

Según las denuncias, los premios consistían en tocamientos y los castigos podían incluir golpes en el estómago.

La maestra María Guadalupe ‘N’ fue denunciada por cuatro padres de familia, quienes, tras notar comportamientos distantes y anormales en sus hijos, descubrieron los abusos sexuales, ya que además, la docente ejercía maltrato verbal y físico contra los alumnos.

A partir de esa denuncia, otros padres de familia comenzaron a identificar cambios en el comportamiento de sus hijos, entre ellos ansiedad, tristeza, aislamiento y rechazo a acudir al jardín de niños.

María Guadalupe ‘N’ fue detenida y vinculada a proceso bajo prisión preventiva el 10 de julio de 2025.

Se sabe que la maestra había trabajado aproximadamente siete años en el kínder Juan Enrique Pestalozzi, por lo que durante la investigación los padres de familia expresaron su preocupación por el número de menores que pudieron haber sido afectados.

El proceso penal se prolongó durante más de un año y, cuando se encontraba en su etapa final, se incorporó la denuncia de una quinta víctima.

Se supo que los casos judicializados corresponden a cinco denuncias que fueron integradas en una sola causa penal, sin embargo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas informó que se brindó acompañamiento psicológico a ocho niños luego de que el caso se hizo público.