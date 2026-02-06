Inseguridad en Salamanca: Secuestran a Gerardo Arredondo, excandidato panista a la alcaldía

Salamanca reconoció que vive una 'emergencia' por inseguridad por lo que pidió ayuda a la presidenta Sheinbaum.

La crisis de inseguridad en Salamanca suma otro incidente: Gerardo Arredondo, excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía del municipio, fue secuestrado la mañana de este sábado 6 de febrero.

Autoridades de Salamanca confirmaron que el también empresario fue raptado en la zona sur de la ciudad cuando llegaba a uno de sus negocios.

Tras el reporte, la alcaldía de Salamanca activó un operativo conjunto con fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales para localizar a Gerardo Arredondo, un empresario de la industria de la construcción.

¿Quién es Gerardo Arredondo?

Gerardo Arredondo participó como candidato del PAN a la alcaldía de Salamanca en el proceso electoral de 2024, contienda que perdió ante el actual alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo de Morena.

Cursó la Licenciatura en Ingeniería Civil en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial. Además, mantiene presencia en redes sociales a través de su podcast Gerardo Te Escucha”.

Además, en el municipio de Salvatierra, durante la madrugada de este viernes se registró un ataque armado que dejó como saldo tres víctimas fatales y dos heridos.

Salamanca y la crisis de violencia en Guanajuato

A finales de enero, 11 personas fueron ejecutadas en un campo de futbol en el municipio. De acuerdo con investigaciones, las 5 de las víctimas eran miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el ataque fue un ‘ajuste de cuentas’ por parte del Cártel de Santa Rosa de Lima.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló a Moisés Soto Bermúdez, líder de un grupo de choque de ‘Los Marros’, como uno de los delincuentes que participó en la masacre.

En un llamado de ayuda, el alcalde César Prieto pidió ayuda al Gobierno de México al reconocer que Salamanca pasa por un “grave momento de descomposición social”. “Hay grupos criminales que tratan de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”, dijo en un video publicado en enero.