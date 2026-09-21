¿Quién es Jahir Ocampo, funcionario de Conade que compite en el reality ‘Habilidad Física 100′?

Jahir Ocampo es uno de los participantes de Habilidad Física 100: México, reality de Netflix que pone a prueba su fuerza, resistencia, velocidad y estrategia,

Además de su participación en el programa, el clavadista mexicano tuvo una amplia trayectoria deportiva y actualmente ocupa un cargo dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El atleta es el director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), posición que asumió en noviembre de 2024 por designación de Rommel Pacheco, titular de la Conade, sin embargo, su participación en el reality show generó polémica pues Proceso lo señaló por abandono de su cargo al presuntamente no solicitar licencia ni pedir vacaciones.

El funcionario público consiguió colocarse entre los 12 semifinalistas de Habilidad Física 100, donde compite por un lugar para la final en el capítulo 8 del reality show de Netflix, episodio que se estrena el 23 de septiembre.

Jahir Ocampo Marroquín (extrema derecha) es director de del Centro Nacional de Alto Rendimiento, de la Conade. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién es Jahir Ocampo, participante de ‘Habilidad Física 100’?

Jahir Ángel Ocampo Marroquín nació el 12 de enero de 1990 en la Ciudad de México y comenzó su trayectoria deportiva en los clavados desde muy joven. Con el paso de los años se consolidó como uno de los representantes mexicanos de esta disciplina y llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde terminó en quinto lugar junto a Rommel Pacheco en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en el Campeonato Mundial de Natación de Barcelona 2013, donde Jahir Ocampo consiguió la medalla de bronce en trampolín de tres metros sincronizado junto a Pacheco. La dupla también conquistó oro y plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Ocampo también consiguió dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, una en trampolín de un metro y otra en sincronizados.

Después de retirarse de la competencia de alto rendimiento, Ocampo continuó ligado al deporte desde la administración pública. En noviembre de 2024 fue nombrado director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, conocido como CNAR, institución administrada por la Conade.

Desde este cargo participa en la administración y coordinación de actividades donde se concentran atletas de distintas disciplinas y categorías. La propia Conade lo identifica como director del CNAR dentro de su estructura de trabajo.

Jahir Ocampo es uno de los 12 semifinalistas de 'Habilidad Física: 100'. (Foto: Netflix)

¿Por qué es polémica la participación de Jahir Ocampo en ‘Habilidad Física 100′?

Una publicación de Proceso, realizada este 21 de septiembre, señaló a Jahir Ocampo por abandonar sus responsabilidades como funcionario en la Conade, pues supuestamente no solicitó vacaciones ni permisos especiales para participar en Habilidad Física 100, por tanto, continúa con el cobro de su sueldo a pesar de no trabajar.

Durante su participación en el reality show estuvo prohibido tener contacto con el exterior, por ello, no pudo atender sus obligaciones, esto podría implicar “actos que pueden ir desde el abuso de funciones hasta el peculado, pasando por el desvío de recursos públicos”, se lee en el artículo.