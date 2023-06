Jahir Ocampo rifa su Mercedes-Benz para ir a Mundial; ‘Es la primera vez que paso por esto’

Siguen los esfuerzos y sacrificios de los nadadores y clavadistas mexicanos por asistir a competencias internacionales y ahora es Jahir Ocampo quien rifará su automóvil Mercedes-Benz para costear su viaje al Campeonato Mundial en Fukuoka, Japón.

El clavadista olímpico en Río de Janeiro 2016 anunció en sus redes sociales que pondrá en rifa su coche ya que no cuenta con el apoyo económico de la Federación Mexicana de Natación ni del Comité Estabilizador de la World Aquatics.

“Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el recurso”, comentó Ocampo.

“Se me acaba de recurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar”, anunció el clavadista olímpico en Instagram.

Jahir Ocampo pondrá a la venta 333 números a un costo de 2 mil pesos. Sin embargo, además del boleto ganador que se lleve el Mercedes-Benz 250 Avantgarde, habrá otros premios del segundo al quinto boletos seleccionados por la suerte.

El segundo lugar se llevará un Apple Watch S8 más 8 mil pesos en ropa deportiva; el tercer lugar ganará 8 mil pesos en productos deportivos; mientras que el cuarto y quinto lugar tendrán una cena con el clavadista mexiquense.

“No son dos pesos lo que requiero para ir al Mundial, es por eso que estoy haciendo esto. Es la primera vez que estoy pasando por esta situación, pero los deportes acuáticos viviendo tiempos complicados”, confesó el exparticipante de Exatlón México.

El clavadista mexicano Jahir Ocampo @jahir_ochampion rifará su carro ante la falta de apoyo de la Conade rumbo al Campeonato Mundial de Fukuoka @WorldAquatics en donde competirá en la plataforma 10 metros sincronizados mixtos junto a Viviana Del Ángel. pic.twitter.com/Ka4fDcyBgW — GABRIELA MENDOZA (@GabyDeportes) June 25, 2023

Jahir Ocampo espera competir en el Mundial de Clavados de Japón junto a su compatriota Viviana del Ángel en la prueba de clavados sincronizados mixtos, plataforma de 10 metros.

El Comité Estabilizador impuesto en México por la World Aquatics no incluyó a Jahir Ocampo ni a Del Ángel dentro de los 10 clavadistas mexicanos que apoyarán en el Mundial porque su prueba no está considerada como olímpica.