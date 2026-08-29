Rommel Pacheco reconoce retraso en los pagos para los medallistas de los Centroamericanos

México cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el primer lugar del medallero general. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los medallistas mexicanos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 todavía no reciben los estímulos económicos prometidos por sus resultados en la justa deportiva, reconoció Rommel Pacheco, director general de la Conade.

Pacheco explicó que el retraso se debe a la modificación del esquema de premios contemplado inicialmente. En un principio, los deportistas recibirían un estímulo únicamente por la medalla de mayor valor que obtuvieran.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del pasado 12 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó pagar todas las preseas obtenidas.

“La presidenta autorizó que se paguen todas las medallas, no solamente a los atletas, sino también a los entrenadores”, explicó ante los medios de comunicación el director de la Conade.

De igual forma, explicó que espera recibir instrucciones de otras autoridades federales para definir el procedimiento de entrega de los pagos a cada uno de los medallistas mexicanos.

“Se duplica el presupuesto y estamos a la espera de que tanto Presidencia como Hacienda nos indiquen cómo será el proceso, pero eso está 100 por ciento asegurado”, afirmó Rommel Pacheco.

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha específica para la entrega de los estímulos económicos. Sin embargo, el director de la Conade afirmó que los pagos se realizarán antes de que termine 2026.

Rommel Pacheco indicó que espera indicaciones de la Hacienda y de Presidencia para conocer el método de pago que se le hará a los deportistas. [Fotografía. Cuartoscuro] (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuánto dinero recibirán los medallistas mexicanos?

Tras la modificación del esquema de estímulos, los deportistas recibirán un premio económico por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

50 mil pesos por cada medalla de oro .

. 35 mil pesos por cada medalla de plata .

. 15 mil pesos por cada medalla de bronce.

En conversación con los medios de comunicación, Rommel Pacheco respondió a las críticas sobre si el monto destinado a las preseas doradas sería suficiente para cubrir la preparación de un deportista.

Cuando dijimos que se les iba a dar 50 000 pesos por cada medalla de oro, dijeron que con esa cantidad no les iba a alcanzar para su temporada. El dinero de sus medallas y su beca es íntegramente para el atleta. Puede utilizarlo, ahorrarlo, gastarlo o invertirlo en lo que quiera", explicó.

El funcionario sostuvo que los estímulos no están destinados a cubrir los gastos de preparación de los seleccionados nacionales, pues aseguró que la Conade proporciona recursos para los aspectos relacionados con su actividad deportiva.

“Todo lo que tiene que ver con su preparación, hospedaje, alimentación, viajes y competencias está cubierto. Así que el dinero que ganan por medalla, su beca y los patrocinios que tengan es para que lo usen e inviertan”, afirmó.

México obtuvo 407 medallas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo le fue a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

México cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el primer lugar del medallero general, con una actuación que representó su mejor resultado histórico en esta competencia.

La delegación mexicana consiguió 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, además de superar el récord de 145 medallas de oro y de las 353 medallas totales que estableció en San Salvador 2023.

El resultado permitió a México conseguir su tercer campeonato consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, después de encabezar el medallero en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Rommel Pacheco recomendó a los atletas aprovechar los recursos que recibirán para construir un patrimonio y compartió su propia experiencia como deportista.

“Lo primero que hice, antes de comprarme un vehículo, fue comprarme un departamento. Ese es el mensaje que les doy a todos: inviertan, porque el deporte se acaba. Estudien e inviertan”, concluyó.