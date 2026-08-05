¿Cómo va México en los Juegos Centroaméricanos y del Caribe 2026? Medallero AL MOMENTO

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Fotos: EFE, AP, IA).

México se acerca un momento histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. A pocos días de la clausura de la justa regional, la delegación nacional se mantiene al frente del medallero con una amplia ventaja y sigue incrementando su cosecha de preseas gracias a actuaciones en disciplinas como natación, tiro deportivo, remo, clavados y gimnasia.

La representación mexicana, integrada por 646 atletas, llegó a Santo Domingo con el objetivo de superar las 353 medallas obtenidas en San Salvador 2023, edición en la que conquistó 145 oros. Además, busca rebasar el récord histórico de 384 preseas totales, establecido en Mayagüez 2010.

¿Cuántas medallas lleva México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

México lidera el medallero de los Juegos Centroaméricanos y del Caribe 2026 con 314 preseas, distribuidas en 139 de oro, 91 de plata y 84 de bronce.

La principal fuente de medallas para México ha sido la natación, con 39 preseas, seguida por el tiro deportivo, que acumula 25. También sobresalen el atletismo, el taekwondo, el remo y los clavados.

En los deportes acuáticos, la delegación nacional ha mantenido un dominio importante: los clavadistas mexicanos conquistaron nueve medallas de oro y 14 preseas en total, mientras que la natación ha aportado 22 oros y 39 medallas.

Entre las actuaciones individuales destaca Osmar Olvera, quien ganó tres títulos de oro en trampolín durante la competencia. También brillaron Randal Willars, campeón en plataforma de 10 metros, y Alejandra Valencia, quien obtuvo tres medallas de oro en tiro con arco.

“Quiero estar al 100 por ciento el próximo año. Sueño con volver a ser campeón mundial antes de los Juegos Olímpicos”, expresó Osmar Olvera al terminar su participación.

Osmar Olvera ganó oro en clavados 1m trampolín en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Rodrigo Sura/EFE)

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 AL MOMENTO

Aunque México mantiene una amplia ventaja en el primer lugar, Colombia se consolida como su principal perseguidor gracias a su desempeño en deportes como patinaje de velocidad (en la que conquistó 12 oros y 20 medallas en total), bowling, halterofilia y atletismo.

Cuba ocupa la tercera posición del medallero con actuaciones sobresalientes en deportes de combate, especialmente en lucha y judo.

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se realizan en República Dominicana y concluyen el 8 de agosto.

La afición mexicana puede seguir las competencias a través de:

Fox Sports México.

Imagen Televisión.

AYM Sports.

Canal oficial de YouTube de Centro Caribe Sports.

Algunas pruebas también cuentan con transmisiones mediante los canales oficiales de YouTube de la competencia.

El mexicano Iker Casas celebra tras derrotar al colombiano Miguel Trejos en la final de los -80kg del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (AP Foto/Fernando Vergara) (Fernando Vergara/AP Photo/Fernando Vergara)

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos?

La Selección Mexicana Sub-23 avanzó a la final del torneo de futbol masculino después de vencer 4-0 a Panamá. El equipo mexicano abrió el marcador al minuto 8 con un gol de Gael García. Después, Joaquín Moxica marcó un doblete a los minutos 17 y 32, mientras que Octavio Vázquez selló el 4-0 en el tiempo agregado.

Además, la Selección Mexicana Fenenil Sub-23 disputa el oro frente a Colombia

Con información de AP.