Hayden Panettiere falleció por fentanilo: Revelan causa oficial de muerte de la actriz de ‘Malcolm’

Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en Heroes y Scream, murió en Carolina del Sur. (Foto: AP/Matt Sayles, archivo).

Luego de semanas de investigaciones, las autoridades revelaron la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere: una sobredosis.

La Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó en un comunicado este martes que la actriz de Heroes murió por los efectos tóxicos de varias sustancias:

Fentanilo (un opioide sintético).

4-ANPP (compuesto empleado para hacer fentanilo ilegal).

Alprazolam (una benzodiazepina conocida comercialmente como Xanax, empleado contra la ansiedad).

Metocarbamol (un medicamento controlado que es relajante muscular).

Quetiapina (un fármaco utilizado para tratar trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión).

Mike Ellis, forense del condado de Greenville, informó en el comunicado que en la autopsia de Hayden Panettiere no se encontraron señales de traumatismo, por lo cual “la causa de la muerte se ha determinado como accidental”.

Kasey Kitchen, publicista de la familia, declaró a The Associated Press: “la investigación aún está en curso y el caso es complejo”. La Policía de Greenville no ha cerrado el caso y sigue investigando.

El reporte forense determinó que la muerte de Hayden Panettiere fue accidental y estuvo relacionada con los efectos tóxicos de varias sustancias. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

¿Qué pasó con Hayden Panettiere?

El pasado 16 de agosto, Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en un Airbnb en Greenville, donde estaban Zach y Brian Hickerson (su novio), quien le administró Narcan, utilizado en casos de sobredosis de opioides.

Paramédicos acudieron al departamento tras una llamada de emergencia y durante más de 40 minutos le practicaron maniobras de reanimación pero fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Brian entregó a la policía una bolsa con medicamentos de Hayden, aunque los nombres fueron censurados.

Hayden Panettiere participó en 'Nashville'.(Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini/AP Photo/Evan Agostini)

En mayo de 2026, la actriz publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde habló sobre las secuelas de ser famosa tan joven y habló abiertamente sobre su lucha contra las adiccciones.

Además, ahondó en temas como la depresión posparto que sufrió tras tener a su única hija Kaya en 2014, con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko; así como la muerte de su hermano Jansen Panettiere, actor que falleció por una afección cardiaca en 2023, cuando tenía 28 años.

Con información de AP.