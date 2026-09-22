¡Niners y Vikings hacen sold out! Boletos para la NFL en México se agotan en una hora

49ers y Vikings juegan en el Estadio Banorte el próximo 22 de noviembre. Te compartimos los detalles. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¡Touchdown para los fans de la NFL! A una hora de haber iniciado la venta general de entradas para el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, se informó que todos los boletos se encuentran agotados.

El aviso se dio a través de la fila virtual de Ticketmaster, donde algunos fans aún esperaban la oportunidad de ingresar para seleccionar sus asientos en el estadio, que recientemente fue sede del Mundial 2026.

“Actualmente ya no hay boletos disponibles. Esta venta ha concluido”, indica el anuncio de la plataforma, por lo cual se agotaron todas las posibilidades de vivir el anhelado regreso de la NFL a la Ciudad de México.

La rapidez con la que se agotaron las entradas para el juego de San Francisco 49ers y Minnesota Vikings no es sorprendente, ya que desde la primera preventa, exclusiva para clientes de American Express, había más de 300 mil personas intentando conseguir un boleto.

El sold out fue anunciado a través de la fila virtual de Ticketmaster. (Foto: Captura de pantalla)

La segunda oportunidad llegó con la venta anticipada exclusiva para clientes de Banorte. Es así que la venta general era la última opción para quienes no consiguieron sus accesos en las preventas o no lograron participar en ellas.

¿Cuándo es el juego de 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte?

El partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings ya tiene fecha y horario definidos. El encuentro de la temporada regular de la NFL se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, como parte de la jornada internacional de la liga.

La cita será en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, recinto que volverá a recibir un partido de la NFL después de varios años de ausencia. El kickoff está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, dentro del horario estelar de Sunday Night Football.

Fecha : domingo 22 de noviembre de 2026

: domingo 22 de noviembre de 2026 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadios Banorte, Ciudad de México

La confirmación del rival de San Francisco se dio el 13 de mayo, cuando la NFL presentó el calendario de sus partidos internacionales para la temporada. Arturo Olivé, director de la NFL México, celebró que Minnesota fuera elegido para enfrentar a los 49ers y destacó el atractivo que representa el duelo para los aficionados mexicanos.

Los 49ers jugarán en la Ciudad de México el próximo 22 de noviembre. (Foto AP/Asanka Brendon Ratnayake) (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak)

El regreso de San Francisco también tiene un antecedente especial en México: el equipo participó en dos de los seis partidos de temporada regular que la NFL ha celebrado en el país. Uno de ellos fue el histórico encuentro de 2005 frente a los Arizona Cardinals, considerado el primer partido internacional de temporada regular en la historia de la liga.

Durante la venta, los boletos generales para el partido entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings tuvieron precios de entre 2 mil 108 y 11 mil 656 pesos, de acuerdo con la lista oficial del NFL 2026 Mexico City Game.

Además de las localidades generales, los aficionados también tuvieron la opción de adquirir paquetes VIP, con diferentes ubicaciones y servicios de hospitalidad. Estas alternativas incluían acceso a espacios exclusivos, alimentos y bebidas, así como asientos en zonas cercanas al campo. Dependiendo de la modalidad elegida, los precios iban de 8 mil 928 hasta 19 mil 400 pesos.