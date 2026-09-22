Con huesos en mesas y paredes: Así es el nuevo restaurante de Poncho Cadena, de ‘MasterChef’, en EDOMEX

La decoración de Hueso, el restaurante que Poncho Cadena llevó al Estado de México, está hecha con huesos y predominan los tonos ostión. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

El chef Poncho Cadena es experto en crear negocios fuera de lo común: desde Veneno —inspirado en las películas de Star Wars— hasta La Leche —un lugar donde todo es blanco— ofrecen una decoración inusual, pero uno de los más llamativos es Hueso.

Y no es para menos: al llegar, los comensales son recibidos por un hueso que cuelga del techo, sobre una fachada en color ostión. Dentro, esta propuesta se lleva al extremo.

Las paredes cuentan con varias piezas de huesos de animales, los cuales también están sobre las mesas, un detalle que deja ver lo inusual del concepto de Poncho Cadena, quien abrió Hueso por primera vez en Guadalajara y ahora llevó su propuesta al Estado de México con una nueva ubicación.

¿Cuál es la historia de Hueso, restaurante de Poncho Cadena?

Luego de estudiar gastronomía y trabajar en las cocinas de restaurantes en Canadá y Europa, Poncho Cadena regresó a México, donde abrió un negocio propio al que llamó Hueso el 14 de mayo de 2014.

La idea comenzó con una filosofía muy simple, pero que se ha olvidado en muchos lugares: compartir la mesa. El concepto vino a su mente al pensar en la forma en la que comían en su hogar.

“Hueso viene de mi casa, de la mesa larga, de una familia donde somos siete hermanos y la hospitalidad siempre estuvo presente. Para mí, la mesa siempre ha sido el centro: ahí pasa todo. Este proyecto es un homenaje a esa tribu”, comentó el juez de MasterChef en un comunicado de prensa.

El nuevo restaurante del chef Poncho Cadena cuenta con piezas de huesos al centro de las mesas. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de 12 años en Guadalajara, Poncho Cadena dio un paso más con Hueso al abrir una nueva ubicación, ahora en el Estado de México, donde conserva elementos que forman parte de la propuesta original.

“No es solo un restaurante nuevo. Es la misma filosofía que nació en Guadalajara encontrando un nuevo hogar”, afirmaron en una publicación que compartieron en su cuenta de Instagram.

La sede del Estado de México no es solo trabajo de Poncho Cadena. Para el desarrollo del proyecto participaron diversos colaboradores, entre ellos el hermano del chef, Javier Monteón.

¿Cómo es Hueso, el restaurante de Poncho Cadena en EDOMEX?

Cada detalle de la nueva sede está pensado para introducir a los comensales en el concepto: la fachada es de color ostión, con algunos detalles en negro, y en la puerta hay un hueso colgando del techo.

Al entrar, son recibidos por un ‘desfile’ de huesos. Las piezas están distribuidas por las paredes y colocadas en vitrinas, sobre los muros con un fondo color tierra que resalta cada detalle y en el centro de las mesas.

También sostienen libros en repisas, aparecen enmarcados como si fueran obras de arte y forman parte de mesas con un vidrio que permite observar cada pieza.

El interior parece un lienzo sobre el cual añaden color los platillos preparados por el chef y su equipo de cocineros, así como las personas que acuden a comer.

Un detalle importante que preserva el concepto de Hueso es la mesa larga, cuyo objetivo es que quienes lo deseen compartan con desconocidos.

Pero, si lo tuyo no es sentarte con otras personas y buscas una comida o cena en calma con familiares o amigos, también hay mesas sencillas, ya que el chef buscó darle variedad a la experiencia.

La cereza del pastel llega con la cocina, que es abierta, por lo cual todas las personas pueden ver cómo se preparan sus alimentos.

Los huesos son una parte clave en la decoración del restaurante del chef Poncho Cadena. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué se vende en Hueso, restaurante de Poncho Cadena en EDOMEX?

Tal como sucede en la sucursal original de Guadalajara, el menú de la ubicación en el Estado de México es itinerante, lo que quiere decir que encontrarás diferentes platillos dependiendo del día que vayas.

Aunque existe una propuesta base centrada en vegetales y mariscos, en algunas ocasiones habrá preparaciones nuevas, manteniendo vigente la oferta del chef Cadena, quien acudirá a su establecimiento todos los días.

De acuerdo con Google Maps, los precios van de los 250 pesos por la ensalada de tomate con pesto, cacahuate y queso, a los 960 pesos por el pescado a la talla. Los postres tienen un precio promedio de 250 pesos.

Algunos de los costos de los platillos disponibles en línea son los siguientes:

Vegetales

Ensalada de Tomate: 250 pesos

250 pesos Huazontle: 280 pesos

280 pesos Coliflor: 300 pesos

300 pesos Arroz Meloso de Hongos: 450 pesos

Pescados y mariscos

Camarones al Chile Mole: 490 pesos

490 pesos Crudo de Atún: 490 pesos

490 pesos Mejillones: 490 pesos

Carnes blancas

Chamorro en Adobo Rojo: 650 pesos

650 pesos ¿Quién Pidió Pollo?: 670 pesos

Carnes

Lengua de Res: 850 pesos

850 pesos Pescado a la Talla: 960 pesos

Postres

Crème Brûlée: 230 pesos

230 pesos Tamal Canario: 240 pesos

240 pesos Tarta de Chocolate: 250 pesos

250 pesos Fresas con Crema: 250 pesos

Aunque el objetivo es que las personas compartan una misma mesa con desconocidos, Hueso también cuenta con mesas para grupos o familias que deseen comer aparte. (Foto: Captura de pantalla)

También ofrece preparaciones con carnes rojas, entre las cuales destacan cortes como el Short Rib y cabrería; sin embargo, se desconoce cuál es el precio de estas opciones.

¿Dónde está Hueso, el restaurante de Poncho Cadena en EDOMEX?

La nueva ubicación de Hueso en el Estado de México se encuentra en Plaza Antigua, Av. Jorge Jiménez Cantú 1-Piso G, Hacienda de Valle Escondido, Cdad. López Mateos. Los horarios en los que se encuentra abierto son los siguientes: