¿Cuáles fueron los estados con mayores desplazados por violencia en México, según Inegi?

En 2025 hubo al menos 510 mil hogares con una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia por la violencia, según encuesta del Inegi. (Cuartoscuro | Archivo)

En México existen los desplazamientos forzados, un problema que minimizan las autoridades, pero está estrechamente relacionado con la violencia y hechos de inseguridad que ocurren en los estados, según la reciente Encuesta Intercensal (EIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De octubre de 2020 al 2025, al menos 510 mil hogares experimentaron el desplazamiento forzado por inseguridad delictiva o violencia. Esto se traduce en 1.6 millones de personas.

Mientras que, en menor medida, 152 mil hogares sufrieron el mismo fenómeno por catástrofes naturales o de origen humano. Ello se traduce en 485.5 mil personas.

“Los resultados presentan que, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares tenían al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva”, se lee en el reporte publicado este 22 de septiembre.

¿Estados con más personas desplazadas?

De acuerdo con la EIC, Guerrero, Morelos y Baja California Sur registraron la mayor población que experimentó desplazamiento forzado, con 3.4 por ciento; 2.4 por ciento y 1.4 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, del total, la principal razón fue por inseguridad delictiva o violencia con 1.6 (Guerrero), 2.1 (Morelos) y 1.9 (Baja California Sur) por ciento.

Una constante que se repite en prácticamente todos los estados del país, donde la principal causa de desplazamiento forzado es la inseguridad. Por ejemplo, en Colima el total fue de 2.3, pero el 2 por ciento lo adjudico a un hecho de violencia; en Zacatecas ocurrió algo similar, donde el 2.2 por ciento de la población señaló que esa fue la causa.

En tanto, la Ciudad de México también estuvo expuesta con 1.6 por ciento; la encuesta señala que el 1.4 por ciento de la población señaló como razón de su emigración la violencia.

La Encuesta Intercenal toma en cuenta otras formas de desplazamiento forzado a causa de desastres naturales o de origen humano. Esto puede incluir el incremento del mar en las costas o la destrucción de sus viviendas, como ocurrió con el paso del huracán ‘Otis’ en la costa del océano Pacífico.

Además, el Inegi contempla el desplazamiento forzado interno cuando una persona residente se vio obligada a cambiar su lugar de residencia dentro del país por las razones ya descritas.

Esta es la primera vez que el Inegi contempla la información sobre desplazamiento forzado en la Encuesta Intercensal; sin embargo, esto no demuestra la cantidad de la población que resulta ‘expulsada’ por problemas de vivienda.