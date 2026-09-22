¿Qué pasará con ‘Call of Duty’? Esto significa que Activision tome las riendas de ‘Halo’

La empresa de videojuegos Xbox continúa con su reestructuración. Tras el retiro de Phil Spencer como director ejecutivo de Microsoft Gaming y la llegada de Asha Sharma, iniciaron una serie de cambios y, ahora, Activision —desarrolladora de Call of Duty— toma las riendas de la franquicia Halo.

La saga Halo es una de las más icónicas y representativas de Xbox. La segunda entrega de la franquicia fue el título más vendido de la primera consola y ayudó a consolidar al sistema como un serio competidor de PlayStation y Nintendo a inicios de los años 2000.

¿Por qué Activision toma el control de la saga ‘Halo’? Esto sabemos

Microsoft adquirió Activision en 2023 por casi 69 mil millones de dólares, en un polémico movimiento que sacudió a la industria del entretenimiento ante el miedo de que Call of Duty —una de las sagas más lucrativas de los videojuegos— se volviera exclusiva de Xbox; sin embargo, se firmaron acuerdos para garantizar su llegada a los competidores de consolas.

Este martes, Xbox hizo pública una carta enviada a sus empleados por Matt Booty, ejecutivo de Xbox, en la que reveló el despido de 268 empleados de Halo Studios —facción desarrolladora de los juegos protagonizados por el ‘Jefe Maestro’—, además de otros estudios first-party y otros puestos de Xbox Game Studios.

Esto forma parte de la desinversión que está realizando Xbox en sus estudios, lo que además trajo consigo una serie de cambios en estos.

El más importante recayó en Activision, a la que asignaron el desarrollo del próximo título de Halo, “liderado por un nuevo equipo creado específicamente para ello”, según puntualizaron.

Además, dejaron en claro que esto “será independiente del desarrollo continuo y los planes para Call of Duty” y que Halo Studios no desaparece del todo, sino que “un pequeño equipo (...) continuará dando soporte a la comunidad de y a los juegos en el mercado”.

Pero Activision se expandirá mucho más que esto, pues explicaron que el estudio “ampliará su alcance” a otros dos estudios: World’s Edge (Age of Empires) y Rare (Perfect Dark).

“Para Halo, nuestro objetivo es claro: hacer el mejor juego de Halo de la historia, digno de su universo y su legado, manteniéndonos fieles a lo que hizo que los jugadores se enamoraran de él en primer lugar”, Rob Kostich, presidente de Activision, en una declaración retomada por Bloomberg.

Halo fue originalmente desarrollada por Bungie, estudio que hoy en día pertenece a PlayStation. Tras su emancipación de las filas de Microsoft, se creó 343 Industries, que posteriormente sería llamado Halo Studios.

La entrega más reciente de la saga llegó este año con Halo: Campaign Evolved, un remake del primer juego de la franquicia.

¿Qué otros cambios hizo Xbox tras el despido de empleados?

Los movimientos en Activision, aunque los más llamativos, no fueron los únicos. También revelaron que Obsidian (Avowed) se unirá a las filas del gigante Bethesda y que continuarán con sus proyectos actuales como Grounded y el nuevo proyecto de Fallout, en colaboración entre ambas desarrolladoras.

Además, King (Candy Crush) se ampliará para recibir a Microsoft Casual Games (Microsoft Solitaire) y continuar con el desarrollo de juegos casuales.

En tanto, Playground y Turn 10 se consolidarán como un solo estudio que continuará con los desarrollos de propiedades intelectuales como Forza y Fable.

Asimismo, dieron actualizaciones sobre las situaciones de Compulsion Games (We Happy Few) y Double Fine (Psychonauts), empresas que regresaron a manos de sus directivos junto con sus sagas y catálogos.

Una situación similar es la de Undead Labs, aunque en este caso alcanzaron una negociación para lanzar State of Decay 3 desde el día uno en Game Pass.

En cuanto a Ninja Theory (Devil May Cry), aseguraron que los acuerdos “no salieron adelante” y que iniciarían “el periodo de consulta con los empleados sobre una propuesta de cierre”. Mientras que esperan que las negociaciones de Arkane Studios (Dishonored) sigan hasta final de año.

De acuerdo con la carta, con estos movimientos Xbox se sitúa a tres cuartas partes de su reestructuración, que prevé desde julio pasado el despido de 3,200 empleados en una reducción del 20% de su plantilla.

Con información de Bloomberg.