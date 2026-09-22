Profeco advierte por sopas instantáneas que ‘mienten’ en el contenido de grasas

Imagen ilustrativa. La Profeco advirtió por algunos productos que no contienen la declaración nutricional completa. (Cuartoscuro | Archivo)

¿Antojo de un ramen? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que algunas sopas instantáneas comercializadas en México no declaran el contenido de grasa que realmente contienen.

Las sopas instantáneas ganaron popularidad en México, algunas de ellas por el bajo costo y la facilidad de su preparación; sin embargo, algunas de las marcas no colocan toda la información respecto a su producto.

Un estudio elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor reveló que al menos cuatro marcas de 33 artículos analizados ‘mienten’ sobre el total de grasa que contienen.

¿Cuáles son las sopas instantáneas que contienen más grasa de la que declaran?

De acuerdo con los resultados, la de mayor grado de grasa es a pasta precocida sabor camarón y habanero de la marca U.F.O que declara 8.5 gramos por cada 100 gramos de consumo, pero en realidad tiene 9.8 gramos de grasa.

Le sigue la pasta de harina de trigo precocida con mezcla de condimentos deshidratados sabor pollo de la marca Maruchan con 6.1 gramos de grasa declarados, cuando contiene 8.8.

Profeco La Profeco informó que hay cuatro sopas instantáneas que no reportan la cantidad de grasa en sus productos. (Profeco)

En tanto, los fideos instantáneos estilo oriental sabor vegetal picante de la marca MAMA con 7.2 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto.

Por último, los fideos instantáneos estilo oriental sabor carbonara y tocino de la marca MAMA que declara 3.29 gramos de grasa por cada 100 gramos de consumo, pero en realidad tiene 6.9 gramos de grasa.

¿Cuáles son las recomendaciones de consumo de las pastas instantáneas?

La Profeco desmintió que las sopas instantáneas permanezcan durante días en el intestino, como usualmente se refiere respecto a su consumo; sin embargo, mencionó que en exceso puede ocasionar malestares estomacales en algunas personas.

“Como contienen proteínas, grasas y carbohidratos, el organismo las digiere de forma normal gracias a las enzimas del sistema digestivo”, apuntó.

En tanto, recomendó un consumo moderado de las sopas instantáneas, ya que por cada 100 gramos de producto, en promedio, contiene 300 microgramos de sal.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta inferior a los 2 mil microgramos de sodio al día.

“Evita consumirlas frecuentemente. Mantén una dieta balanceada y realiza actividad física. El aporte calórico de las sopas instantáneas varía según su preparación y el tamaño de la porción que consumas”, se lee en la conclusión del estudio.

Además, en caso de adquirir algún producto, es recomendable verificar que el envase se encuentra en buenas condiciones y que la fecha de caducidad no haya expirado.