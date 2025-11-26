¿Campbell’s tiene ‘pollo impreso en 3D? Empresa investiga a empleado que criticó las sopas

Un empleado de Campbell's presuntamente dijo que las sopas "son para pobres" y que están hechas con "pollo impreso".

Campbell’s, la marca de sopas y salsas enlatadas, suspendió a un ejecutivo y defendió sus ingredientes luego de que una demanda alegara que el empleado criticó sus productos e hizo comentarios racistas.

Martin Bally, vicepresidente de tecnología de la información de Campbell’s, calificó los productos de la compañía como alimentos altamente procesados ​​para “gente pobre” y se refirió a sus compañeros de trabajo indios como “idiotas”, según una demanda presentada el 20 de noviembre por Robert Garza, un ex empleado de Campbell’s, en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne de Michigan.

Garza también afirmó que Bally dijo que la sopa Campbell’s contiene “carne de bioingeniería” y que no quería comer “un trozo de pollo impreso en 3D”, informó Local 4 News de Detroit, citando una grabación que Garza afirmó haber grabado de una conversación con Bally. Campbell’s informó el martes que Bally había sido suspendido temporalmente mientras la empresa investiga los presuntos comentarios.

“Si los comentarios que se escuchan en la grabación de audio fueron realmente hechos por el Sr. Bally, son inaceptables”, declaró la compañía en su comunicado. “Tengan en cuenta que los supuestos comentarios que se escuchan en el audio fueron hechos por una persona del departamento de informática, que no tiene nada que ver con la elaboración de nuestros alimentos”.

Bally no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Garza fue contratado por Campbell’s como analista de ciberseguridad en septiembre de 2024, según la demanda. Bally hizo estas declaraciones durante una reunión en noviembre de 2024 para hablar sobre el salario de Garza.

La demanda alega que Garza fue despedido en represalia por informar a su representante sobre los comentarios de Bally. El caso acusa a Bally y Campbell’s y alega violaciones de la ley estatal de derechos civiles.

Campbell’s también publicó una hoja informativa defendiendo la calidad de sus ingredientes, diciendo que no utiliza “pollo impreso en 3D, pollo cultivado en laboratorio o cualquier forma de carne artificial o bioingenierizada en nuestra sopa”.