Ramen Week 2026: Fechas, restaurantes, precios y todo para tu pasaporte gastronómico

La Ramen Week es un evento gastronómico que se creó en conmemoración al Día del Ramen, que se celebra cada 25 de agosto. [Fotografía. ChatGPT, Shutterstock]

¡Vamos de ramerames toda la semana! En estos días se lleva a cabo la primera edición de Ramen Week en la CDMX, un evento que reúne a 10 restaurantes especializados en ramen en una ruta gastronómica con promociones y experiencias especiales para disfrutar uno de los platillos más representativos de la cocina japonesa.

El proyecto, impulsado por los restaurantes Gori Gori Ramen y Pozo Ramen, permite a los fans del ramen obtener un pasaporte, ya sea digital o físico, para registrar sus visitas a los establecimientos participantes y acceder a distintas promociones.

Este evento gastronómico se lleva a cabo en conmemoración del Día del Ramen, que se celebra cada 25 de agosto, una fecha dedicada a reconocer uno de los platillos más representativos de la gastronomía japonesa y sus distintas variedades.

¿Cómo funciona el pasaporte de Ramen Week CDMX 2026?

El pasaporte es el eje principal de Ramen Week CDMX 2026. Los interesados pueden obtenerlo únicamente del 24 al 30 de agosto y elegir entre la modalidad digital, que es gratuita y se puede adquirir en la página oficial del evento; o la física, cuyo costo es de 50 pesos y debe recogerse en una de las sucursales disponibles.

Quienes elijan el pasaporte físico también deben registrarlo en la plataforma digital. Al hacerlo, recibirán un código QR personal. Deberán mostrar este código cada vez que visiten uno de los restaurantes participantes para que el personal lo escanee y registre su visita.

El pasaporte permite obtener hasta 4 promociones en cada restaurante. Cada promoción utilizada equivale a un sello. Por lo tanto, los participantes pueden reunir hasta 4 sellos por establecimiento en la hoja correspondiente del pasaporte. Además, al comprar el pasaporte físico, recibirán un Agua Félix Schorle gratis, sujeto a disponibilidad.

Los participantes tendrán hasta el 31 de diciembre para continuar con su ruta y aprovechar las promociones. Además, durante Ramen Week habrá eventos, concursos y dinámicas especiales en cada restaurante de ramen como parte de las celebraciones en torno a este exquisito platillo japonés.

¿Qué restaurantes participan en Ramen Week CDMX 2026?

La ruta está integrada por 10 restaurantes ubicados en diferentes zonas de la Ciudad de México, específicamente en las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Narvarte, Tacubaya, Coapa y Escandón. Los establecimientos participantes son:

Ramen Bar

V-Ramen

Yamasan Ramen House

Pozô Ramen

Kame Ramen

Fideoh!

Ramen Temple

Gori Gori Ramen

Rokkan

Kizami Ramen

El concepto de la ruta permite que los asistentes conozcan diferentes estilos de ramen sin concentrar la experiencia en una sola sede.

Las propuestas van desde preparaciones tradicionales japonesas, como el tonkotsu y el shoyu, hasta versiones de inspiración mexicana que incorporan birria y otros guisados, además de opciones 100 por ciento veganas y recetas que fusionan influencias de otras cocinas asiáticas.

¿Qué promociones y actividades ofrece Ramen Week 2026?

Aunque el evento gastronómico comenzó el lunes pasado, aún puedes disfrutar algunas de las promociones y actividades de Ramen Week CDMX 2026.

Para el 26 de agosto, Rokkan Cocina Japonesa prepara Pork Belly Experience , un menú de 3 tiempos dedicado al pork belly y elaborado con técnicas japonesas, disponible de 18:00 a 22:00 horas.

prepara , un menú de 3 tiempos dedicado al pork belly y elaborado con técnicas japonesas, disponible de 18:00 a 22:00 horas. El 27 de agosto, Kizami Ramen tendrá Sake Night : por la compra de 2 nigiris, los clientes recibirán un shot de sake de la casa sin costo adicional.

tendrá : por la compra de 2 nigiris, los clientes recibirán un shot de sake de la casa sin costo adicional. El 28 de agosto, Fideoh! presenta La arquitectura del ramen , una experiencia del chef Nagata para probar por separado los fondos, las salsas y las guarniciones antes de degustar el ramen completo.

presenta , una experiencia del chef Nagata para probar por separado los fondos, las salsas y las guarniciones antes de degustar el ramen completo. Ramen Week también tendrá actividades el 29 y 30 de agosto. Los detalles pueden consultarse en el itinerario actualizado de la organización.

¿Qué premios ofrece el pasaporte de Ramen Week?

Acumular sellos también abre la posibilidad de obtener premios. De acuerdo con la información de Ramen Week, existen 3 categorías para reconocer a quienes completen primero diferentes partes del recorrido. Los premios se darán a conocer mediante las redes sociales de Ramen Week:

Los primeros 3 participantes que visiten los 10 restaurantes recibirán un premio.

Los primeros 3 que completen todo el pasaporte también serán reconocidos.

Los primeros 3 que llenen la hoja de cada restaurante recibirán un premio. Para lograrlo, deberán reunir sus 4 sellos.

Si eres de los que devoran los fideos y las chuletas de cerdo como Naruto en cada visita al restaurante Ichiraku, Ramen Week CDMX es una oportunidad única para descubrir las delicias del ramen en sus distintas presentaciones.