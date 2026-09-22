Alibaba lanza el chip de IA más potente de China y busca expandir la capacidad de centros de datos

Alibaba es una de las empresas que más invierten en IA entre las compañías chinas del sector.

Alibaba Group está lanzando lo que califica como el chip de inteligencia artificial más potente de China, un acelerador con el que busca competir con Nvidia y respaldar una enorme expansión de su capacidad de centros de datos en los próximos años.

La empresa de comercio electrónico, que ha reforzado su apuesta por la IA, presentó este martes el nuevo acelerador Zhenwu V900, que, según afirma, triplica el rendimiento de su predecesor. El chip, desarrollado por la división T-Head de Alibaba, puede combinarse en clústeres de hasta 500.000 unidades para entrenar modelos de vanguardia, dijo el director ejecutivo Eddie Wu.

Alibaba es una de las empresas que más invierten en IA entre los principales actores chinos. Se ha comprometido a gastar más de 53.000 millones de dólares durante un período de tres años para ampliar sus capacidades de IA y recaudó alrededor de 10.200 millones de dólares mediante una oferta de acciones adicional en agosto.

La tecnológica con sede en Hangzhou ha prometido intensificar la inversión en hardware e infraestructura de IA, en momentos en que Wu convierte la búsqueda de la inteligencia artificial general en uno de los principales objetivos de la compañía. El martes, el director ejecutivo anunció planes para desarrollar modelos de entre 5 y 10 billones de parámetros, muy por encima de los tamaños habituales, para realizar tareas más largas y complejas. También fijó como objetivo alcanzar 20 gigavatios de capacidad de centros de datos para Alibaba Cloud a nivel mundial para 2032, una gran expansión que Citigroup estima que podría generar más de 160.000 millones de dólares en ingresos externos para la división de rápido crecimiento.

Ese ritmo de desarrollo contrasta con las recientes advertencias de los principales laboratorios de IA de Estados Unidos, después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidiera avanzar la IA más lentamente para gestionar mejor los riesgos. Las declaraciones de Wu, en vísperas de una cumbre histórica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, muestran que Alibaba planea seguir acelerando su apuesta por la IA. Sus acciones subieron más de 5 por ciento en Hong Kong, y las de Tencent, operador de WeChat, más de 7 por ciento.

“El año pasado afirmamos que cuanto más capaz sea la IA, más poderosa será la humanidad”, dijo Wu. “Hoy sigo firme en esa convicción”.

El plan de 20 GW de Alibaba, aunque enorme para una empresa china, es relativamente menor que algunos de los proyectos más ambiciosos del mundo. SoftBank, por ejemplo, contempla un centro de computación de una escala de 10 gigavatios solo en Ohio.

Aunque Wu presentó la gama completa de chips propios, servicios en la nube y modelos de IA de Alibaba, no explicó si la empresa puede producir suficientes chips a corto plazo para satisfacer la creciente demanda interna, especialmente ante las restricciones de Estados Unidos al acceso de China a los procesadores más avanzados de Nvidia.

Tampoco está claro si Alibaba trabaja con fabricantes chinos como Semiconductor Manufacturing International Corp., que enfrenta limitaciones de capacidad. Al mismo tiempo, los controles de exportación de Estados Unidos restringen en gran medida el acceso de las empresas chinas a fabricantes líderes como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Alibaba, hasta hace poco más conocida como operadora de las plataformas Taobao y T-mall, ha creado el modelo de IA más popular del mundo por número de descargas. Desde entonces, Alibaba ha ampliado rápidamente su serie Qwen, manteniendo precios bajos para atraer usuarios. Sin embargo, eso ha tenido un costo: la ganancia de la compañía se desplomó más de 75 por ciento en el último trimestre, después de una ola de gastos de casi 10.000 millones de dólares.

Los ejecutivos de la compañía han señalado recientemente que su inversión en IA está dando cada vez más frutos, y se espera que los ingresos anualizados de productos relacionados con IA alcancen 10.000 millones de dólares en el trimestre actual. Alibaba debería poder recuperar su inversión total en un período de tres años, según el equipo de Wu. También pretende quintuplicar sus ingresos anuales de nube e IA hasta 100.000 millones de dólares en cinco años.

Alibaba, que presentó previamente un nuevo chip de IA en mayo, planea actualizar esa línea cada año. Los chips están diseñados para funcionar en enormes clústeres con el fin de aumentar el rendimiento, una estrategia ampliamente adoptada por fabricantes chinos, desde Huawei Technologies Co. hasta Moore Threads Technology Co.

T-Head, que busca cotizar en bolsa, ha entregado 560.000 unidades de la familia de productos Zhenwu, y sus procesadores han sido implementados por más de 400 clientes externos, según Alibaba.