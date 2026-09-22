¿Qué son las 5 sustancias que causaron la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere falleció por un paro cardiaco poco después de ser encontrada inconsciente en una vivienda en Carolina del Sur. [Fotografía. Shutterstock]

A poco más de un mes de que Hayden Panettiere falleciera tras ser encontrada inconsciente en Carolina del Sur, las autoridades estadounidenses revelaron que murió por una sobredosis accidental provocada por los efectos tóxicos de cinco sustancias, entre ellas el fentanilo.

La Oficina del Forense del condado de Greenville informó que la muerte de la intérprete, de 36 años, fue accidental. El análisis detectó en los estudios químicos fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

La actriz de Heroes y Malcolm el de en medio murió el pasado 16 de agosto. Los paramédicos intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, pero no lograron salvarla. La autopsia tampoco encontró señales de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento.

¿Para qué se utilizan las sustancias que encontraron en Hayden Panettiere?

Las cinco sustancias encontradas en el organismo de Hayden Panettiere tienen características y usos diferentes. Algunos son medicamentos empleados para tratar desde el dolor intenso hasta padecimientos de salud mental.

Entre las sustancias destaca el fentanilo, un potente opioide sintético utilizado en medicina para aliviar el dolor intenso y como anestésico. Debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central, una cantidad excesiva puede provocar complicaciones graves, entre ellas problemas respiratorios.

Brian Hickerson, pareja de la actriz, le administró Narcan después de encontrarla inconsciente, un aerosol nasal con naloxona utilizado para revertir de forma temporal los efectos de una sobredosis de opioides.

El análisis toxicológico también detectó 4-ANPP, un compuesto distinto del resto de las sustancias debido a que no se utiliza como medicamento. Se trata de un precursor químico del fentanilo que también puede encontrarse en algunas drogas ilegales.

El alprazolam, perteneciente al grupo de las benzodiacepinas y comercializado bajo marcas como Xanax, se utiliza para tratar trastornos de ansiedad y pánico. Mientras que, el metocarbamol es un relajante muscular que se prescribe para aliviar molestias relacionadas con afecciones musculoesqueléticas agudas y dolorosas.

La quetiapina es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar padecimientos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Algunas de sus presentaciones también se emplean como complemento de otros medicamentos en el tratamiento del trastorno depresivo mayor.

¿Cómo ocurrió la muerte de Hayden Panettiere?

La muerte de Hayden Panettiere ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. En la vivienda también estaban Brian Hickerson, con quien mantenía una relación, y Zach Hickerson, cuñado de la actriz.

Tras una llamada al 911, los servicios de emergencia acudieron al inmueble e intentaron salvar a la actriz. Durante más de 40 minutos, los paramédicos le practicaron reanimación cardiopulmonar y otras maniobras avanzadas, pero Panettiere no respondió y fue declarada muerta.

Las primeras investigaciones también se centraron en los medicamentos que consumía la actriz de Sueños sobre hielo. Brian Hickerson entregó a los investigadores una bolsa con fármacos que posiblemente había consumido Hayden Panettiere.

En la autopsia preliminar, las autoridades locales no encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. Aunque la Oficina del Forense ya determinó la causa y clasificó la muerte como accidental, la Policía de Greenville mantiene abierta su investigación.

Las autoridades de California del Sur confirmaron que las investigaciones sobre la muerte de Hayden Panettiere continuaban después de conocerse el resultado forense.

Una de las principales interrogantes es el origen de las sustancias. Las autoridades aún investigan las circunstancias previas al fallecimiento y cómo llegaron hasta Panettiere.

La actriz alcanzó fama internacional por sus participaciones en producciones como Heroes y Nashville. Meses antes de morir publicó sus memorias, This Is Me, en las que relató las consecuencias de alcanzar la fama desde temprana edad y habló de sus problemas con el alcohol, la depresión y su paso por tratamientos de rehabilitación.