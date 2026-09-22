Segundo ‘round’ de Hacienda; busca rentar hasta 18 mil vehículos por 14 mil mdp

El nuevo procedimiento contempla una contratación consolidada y plurianual para una flota que puede llegar a alrededor de 18 mil vehículos. (Foto: Shutterstock)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió un segundo proceso para contratar el arrendamiento de vehículos que utilizarán dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, luego de que el primer concurso concluyera sin adjudicación.

El nuevo procedimiento contempla una contratación consolidada y plurianual para una flota que puede llegar a alrededor de 18 mil vehículos, con un costo estimado de hasta 14 mil millones de pesos, de acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria.

La licitación fue publicada el 31 de agosto de 2026 bajo la clave LA-06-400-006400001-N-13-2026. La convocatoria establece que el servicio comenzará en el ejercicio fiscal 2026 y que se trata de un contrato plurianual.

El nuevo intento ocurre después de que la primera licitación, identificada como LA-06-400-006400001-N-11-2026, fuera declarada desierta. Ese procedimiento había contemplado entre 10 mil 422 y 18 mil 217 unidades para más de 90 dependencias y entidades federales.

¿Cuántos vehículos quiere rentar Hacienda?

La nueva convocatoria mantiene una estructura de 30 partidas y contempla distintos tipos de unidades para cubrir necesidades administrativas y operativas del gobierno federal.

Entre los vehículos solicitados se encuentran sedanes, camionetas pick-up, unidades SUV, vans de pasajeros y de carga, camiones, tractocamiones, motocicletas y vehículos especializados. El documento también contempla unidades destinadas a tareas relacionadas con seguridad.

En materia de seguridad pública, la convocatoria incluye entre ocho y 18 camionetas SUV para siete pasajeros destinadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como entre 13 y 28 SUV para siete pasajeros con blindaje.

La mayor cantidad corresponde a las pick-up doble cabina 4x2, con un mínimo de 4 mil 394 y un máximo de 6 mil 907 unidades. También se contemplan hasta 3 mil 426 pick-up doble cabina 4x4 de tamaño completo y hasta 2 mil 536 sedanes.

¿Cuándo se conocerá el fallo?

La SHCP estableció el 17 de septiembre como fecha para la presentación y apertura de proposiciones y fijó el 5 de octubre de 2026 a las 17:30 horas para emitir el fallo. El inicio estimado del contrato está previsto para el 3 de noviembre.

La contratación es de carácter nacional, electrónica, consolidada y plurianual. La documentación señala que no habrá anticipo y que los pagos se realizarán mensualmente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

¿Qué pasó con la primera licitación de Hacienda?

El primer concurso fue publicado el 18 de junio de 2026 y establecía un contrato de 48 meses. La presentación y apertura de propuestas ocurrió el 10 de julio, mientras que el fallo estaba programado para el 31 de julio. Finalmente, el procedimiento fue declarado desierto.

En ese proceso se recibieron 11 propuestas de empresas especializadas en arrendamiento vehicular. De acuerdo con información reportada a partir de la documentación del concurso, seis propuestas fueron descartadas durante la revisión legal-administrativa y las cinco restantes no acreditaron los requisitos técnicos de al menos una de las partidas en las que participaron.

Con este segundo procedimiento, Hacienda vuelve a concentrar en una sola contratación las necesidades de vehículos de distintas instituciones federales, mientras busca concretar un contrato que incluye unidades para labores administrativas, transporte, carga y funciones vinculadas con seguridad.