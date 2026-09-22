Échenle paja: Tipo de cambio alarga su caída a los 17.31 pesos por dólar

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 22 de septiembre.

El peso mexicano alargó sus pérdidas ante el dólar en la sesión de este martes 22 de septiembre ante el reforzamiento de las expectativas de otro aumento en la tasa de interés de la Fed para combatir la inflación en EU.

El menor diferencial de tasas de interés entre México y EU también está pesando en el ‘ánimo’ del mercado, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.31 unidades, 9 centavos más con respecto al cierre del Banxico del lunes 21 de septiembre.

Después del regreso del tipo de cambio a las 16 unidades, el peso inició una racha negativa que lo llevó a perder casi 26 centavos la semana pasada. Aún así, en lo que va de 2026, la moneda mexicana todavía gana el balance al dólar con una apreciación de 4.39 por ciento.

“En un escenario de sesgo alcista, impulsado por cifras débiles en el comercio minorista local o discursos hawkish de la Fed, el tipo de cambio buscaría probar una resistencia inmediata en la zona de 17.28-17.35 pesos por dólar”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.75 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.79 unidades por cada billete verde en la sesión de este martes 22 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.95 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.38 por ciento.

Además del peso mexicano, entre las monedas que más pierden ante el dólar están el rublo ruso con 1.22 por ciento; el real brasileño con 0.29 por ciento, y la rupia india con 0.19 por ciento.

Con información de Bloomberg