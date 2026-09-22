Jalisco tendrá un miércoles 23 de septiembre con cielos nublados y máximas de 30°C

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 23 de septiembre se presenta con cielos nublados y temperaturas agradables. Se espera que el termómetro alcance máximas de 30.3°C en algunas zonas, manteniendo un ambiente templado durante el día.
¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara?
En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 12.3°C y 30.3°C, con una temperatura actual de 23.3°C. Para Zapopan, se prevén valores similares, con una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.3°C, registrando 23.0°C actualmente.
Tlaquepaque experimentará una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.0°C, con 23.5°C actualmente. Por su parte, Tonalá tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.3°C, con 23.8°C, destacando una ligera variación en los picos de calor.
¿Habrá lluvias este miércoles en Guadalajara y sus municipios?
El cielo estará mayormente nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el huracán Polo en el Pacífico y el monzón mexicano podrían traer lluvias fuertes a otras áreas de Jalisco.
El viento se mantendrá ligero, con velocidades de 5 km/h en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. En Tonalá, se registrarán vientos de 4 km/h, contribuyendo a un ambiente generalmente tranquilo y sin mayores alteraciones.
¿Cómo será el pronóstico extendido para Jalisco esta semana?
El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:
- Miércoles 23 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.
- Jueves 24 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.
- Viernes 25 de septiembre: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.
La tendencia muestra días con temperaturas estables y cielos nublados. Sin embargo, el SMN advierte que las lluvias fuertes asociadas al huracán Polo podrían causar incremento en ríos, deslaves e inundaciones en otras zonas del estado y costas de la región.
¿Cómo protegerse del clima en Jalisco este miércoles?
Se recomienda mantenerse hidratado durante el día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas son más altas. Utilizar protector solar y ropa ligera ayudará a protegerse de la radiación solar.
Para actividades al aire libre, se sugiere realizarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar la exposición directa al sol. Estar atento a los avisos de Protección Civil es importante para cualquier cambio o recomendación oficial.
¿Hay alertas o pronósticos especiales para la región?
El SMN informa que el huracán Polo se intensificará a categoría 5, ocasionando lluvias intensas en costas de Michoacán y Colima. Aunque Jalisco tendrá cielos nublados, se recomienda estar al tanto de los comunicados de Protección Civil y del SMN.
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