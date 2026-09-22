Jalisco tendrá un miércoles 23 de septiembre con cielos nublados y máximas de 30°C

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 23 de septiembre. (Cuartoscuro).

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 23 de septiembre se presenta con cielos nublados y temperaturas agradables. Se espera que el termómetro alcance máximas de 30.3°C en algunas zonas, manteniendo un ambiente templado durante el día.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 12.3°C y 30.3°C, con una temperatura actual de 23.3°C. Para Zapopan, se prevén valores similares, con una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.3°C, registrando 23.0°C actualmente.

Tlaquepaque experimentará una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.0°C, con 23.5°C actualmente. Por su parte, Tonalá tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.3°C, con 23.8°C, destacando una ligera variación en los picos de calor.

Clima en Guadalajara para el miérdoles 23 de septiembre. (Conagaua).

¿Habrá lluvias este miércoles en Guadalajara y sus municipios?

El cielo estará mayormente nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el huracán Polo en el Pacífico y el monzón mexicano podrían traer lluvias fuertes a otras áreas de Jalisco.

El viento se mantendrá ligero, con velocidades de 5 km/h en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. En Tonalá, se registrarán vientos de 4 km/h, contribuyendo a un ambiente generalmente tranquilo y sin mayores alteraciones.

Clima para los próximos días en Guadalajara. (Conagua).

¿Cómo será el pronóstico extendido para Jalisco esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Miércoles 23 de septiembre : Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Jueves 24 de septiembre : Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Viernes 25 de septiembre: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia muestra días con temperaturas estables y cielos nublados. Sin embargo, el SMN advierte que las lluvias fuertes asociadas al huracán Polo podrían causar incremento en ríos, deslaves e inundaciones en otras zonas del estado y costas de la región.

Clima para el viernes 25 de septiembre en Jalisco. (Conagua).

¿Cómo protegerse del clima en Jalisco este miércoles?

Se recomienda mantenerse hidratado durante el día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas son más altas. Utilizar protector solar y ropa ligera ayudará a protegerse de la radiación solar.

Para actividades al aire libre, se sugiere realizarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar la exposición directa al sol. Estar atento a los avisos de Protección Civil es importante para cualquier cambio o recomendación oficial.

¿Hay alertas o pronósticos especiales para la región?

El SMN informa que el huracán Polo se intensificará a categoría 5, ocasionando lluvias intensas en costas de Michoacán y Colima. Aunque Jalisco tendrá cielos nublados, se recomienda estar al tanto de los comunicados de Protección Civil y del SMN.

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