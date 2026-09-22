7.3 millones de líneas móviles son suspendibles por falta de vinculación: CTR

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene identificadas 7 millones 327 mil 414 líneas móviles de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y otros 170 OMVs que no han sido vinculadas al Registro Obligatorio de Líneas Móviles, correspondientes a los bloques con terminación 0, 1 y 2.

La cifra corresponde a las líneas telefónicas que permanecen fuera del registro en los tres bloques de terminación reportados por la CRT. Sin embargo, la autoridad no ha precisado cuántas de estas líneas fueron vinculadas después de cada corte.

En el caso de las terminaciones en 2, el corte al 19 de septiembre, la autoridad contabilizó 9 millones 436 mil 832 líneas vinculadas de un universo estimado de 11 millones 486 mil 194, lo que significa que 2 millones 49 mil 362 líneas con terminación 2 permanecen sin vincular.

Para la terminación 1, el corte del 3 de septiembre reportó 9 millones 550 mil 278 líneas vinculadas de 11 millones 452 mil 897 estimadas, es decir, 1 millón 902 mil 619 pendientes.

En tanto, para las líneas con terminación 0, la CRT registró 9 millones 675 mil 589 vinculaciones al 19 de agosto, frente a 12 millones 268 mil 608 líneas estimadas. Con ello, 2 millones 593 mil 19 líneas de este bloque permanecen sin vincular.

De acuerdo con la autoridad, las líneas que no hayan cumplido con el procedimiento podrán ser suspendidas dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del plazo correspondiente.

“La suspensión de las líneas no vinculadas podrá ocurrir dentro de las 72 horas siguientes al vencer el plazo establecido”, detalló anteriormente la Comisión encabezada por Norma Solano.

Según ha detallado la autoridad, los usuarios todavía pueden realizar la vinculación para evitar la interrupción del servicio, ya sea mediante la plataforma del proveedor de telefonía móvil (incluso si la línea ya fue suspendida) y de forma presencial.

“Existen dos alternativas para vincular sus líneas: en línea desde el equipo celular, ingresando a la plataforma del proveedor de telefonía móvil (…) De forma presencial, se puede acudir directamente a cualquier Centro de Atención de su respectivo operador, donde el personal ayudará al usuario durante el proceso”, explicó el organismo regulador de las telecomunicaciones.