‘No pegues el grito’: Arranca registro obligatorio de líneas celulares con terminación “2”

El plazo para completar el registro de las líneas telefónicas celulares con terminación “2” arrancó este martes, conforme al calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Según lo estipulado por el organismo encabezado por Norma Solano, los usuarios tendrán hasta el próximo 15 de septiembre para vincular sus líneas con su identidad.

En caso de no hacerlo, las empresas de telefonía móvil, como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y otros 170 OMV, estarán obligadas a suspender de manera temporal el servicio en un periodo máximo de 72 horas.

¿Qué pasa si no registro mi línea celular?

“La suspensión del servicio podrá ocurrir dentro de las 72 horas siguientes para las líneas que aún no han sido vinculadas. Para reactivar el servicio, únicamente es necesario completar el proceso de registro ante su compañía telefónica”, señaló la CRT.

Durante la suspensión, las líneas únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a la compañía telefónica, además de recibir alertas relacionadas con sismos. El resto de los servicios quedará restringido.

La medida no implicará la pérdida definitiva del número telefónico. Una vez que el usuario complete el registro, el operador deberá restablecer todos los servicios, incluidos llamadas, mensajes y datos móviles.

“La línea no se pierde: el trámite para recuperarla puede realizarse por internet desde el propio teléfono o de forma presencial en Centros de Atención a Clientes (…) El acceso a las plataformas de registro no requiere saldo, no consume datos móviles y funciona aún con la línea suspendida”, detalló el organismo regulador de las telecomunicaciones.

Faltan millones de líneas para vincularse

Hasta ahora, la CRT no dio a conocer el número total de líneas vinculadas con terminación “1”, cuyo plazo concluyó el pasado 31 de agosto. Sin embargo, detalló que ya se tienen vinculadas 77 millones 623 mil 478 líneas móviles, que representan alrededor del 64 por ciento del universo total de líneas que operan en el país.

Con el fin del plazo para la terminación “0″ a la primera mitad de agosto, al menos 2.5 millones de líneas fueron suspendidas. Falta que en los próximos días la CRT actualice las cifras.

El objetivo del gobierno federal con la implementación de esta medida es combatir la extorsión; sin embargo, tampoco se puede perder de vista que un sector de la población está inconforme y buscó alternativas para no perder la comunicación y saltarse los filtros interpuestos.