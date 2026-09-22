Wall Street abre mixto, inversionistas esperan acuerdos de EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

Los principales barómetros de Wall Street comienzan la jornada de manera mixta, a medida que los inversionistas se concentran en la evolución de los acuerdos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

El Nasdaq presenta un aumento de 0.40 por ciento, en los 27 mil 229.09 enteros, al igual que el S&P 500 que sube 0.03 por ciento, en los 7 mil 766.77 puntos, mientras que el Dow Jones con 0.42 por ciento menos, se sitúa en las 51 mil 830.85 unidades.

Por su parte, del lado de Europa el FTSE 100 de Londres cede 0.12 por ciento, en los 10 mil 726.79 enteros, mientras que las ganancias son de 0.59 por ciento, para el IBEX 35 de España en los 19 mil 833.60 puntos, el CAC 40 de Francia aumenta 0.29 por ciento, en los 8 mil 162.23 enteros, mientras que el DAX en Alemania con 0.07 por ciento más, se sitúa en las 25 mil 589.29 unidades.

A nivel local los movimientos son positivos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, sube 0.23 por ciento, en los 63 mil 686.26 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.25 por ciento más, ronda en los mil 291.49 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan pérdidas de 0.47 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 95.33 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.38 por ciento menos, se sitúa en los 99.94 billetes verdes por unidad.

“Lo que suceda esta semana podría resultar crucial para la evolución de los precios del petróleo crudo a medio plazo. Eso se debe a que los principales actores en la guerra entre Estados Unidos e Irán tendrán reuniones en Nueva York, a partir de hoy”, dijo a Bloomberg Thierry Wizman de Macquarie Group.