Jorge Ramos hablo del veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico: ‘Es censura, no hay otra manera de decirlo’

El periodista Jorge Ramos habla del veto de Trump a medios de EU.

El periodista Jorge Ramos calificó como “censura de prensa” el veto impuesto por Donald Trump contra CNN, MS NOW y Politico, luego de que estos medios fueran excluidos del acceso a la Casa Blanca.

En medio de la disputa entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y diversos medios de comunicación, Jorge Ramos aseguró que el país atraviesa una confrontación en torno a la libertad de prensa y consideró que las restricciones impuestas por la Casa Blanca son “claramente censura de prensa”.

“Es claramente censura de prensa, no hay otra manera de llamarlo”, afirmó el periodista independiente en entrevista con Azucena Uresti.

Incluso, Ramos comparó la medida de Trump con un escenario hipotético en México. “Esto sería como si en la mañanera no dejaran entrar a dos de las principales cadenas de televisión y a algunos de los más importantes periódicos”, explicó.

El enfrentamiento comenzó después de que distintos medios informaran sobre la situación de los buques de guerra estadounidenses desplegados en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra con Irán.

Posteriormente, Trump decidió vetar el acceso de CNN, MS NOW —antes conocida como MSNBC— y Politico a la Casa Blanca. El mandatario ha acusado a estos medios de publicar información desfavorable y “fake news”.

Los tres medios presentaron una demanda contra Trump y funcionarios de su administración, ya que la prohibición viola sus derechos constitucionales, particularmente las garantías de libertad de prensa contempladas en la Primera Enmienda.

‘Ahora estoy hablando de censura aquí en Estados Unidos’: Jorge Ramos

Para Jorge Ramos, el conflicto representa una situación similar a la que vivió en México y a su trayectoria cubriendo temas relacionados con la libertad de prensa.

“Yo que me fui de México cuando no había democracia y decía que había censura, ahora estoy en el 2026 hablando de censura aquí en los Estados Unidos”, afirmó.

La disputa continúa en los tribunales. CNN, MS NOW y Politico buscan que un juez revierta la prohibición y restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca, mientras la administración Trump sostiene que el acceso a las instalaciones presidenciales es un privilegio y no un derecho.

¿Cómo es el veto de Trump contra los medios de EU?

El conflicto también afectó al llamado pool de televisión de la Casa Blanca, un sistema mediante el cual ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC se turnan para cubrir los actos del presidente y compartir las imágenes con otros medios de comunicación.

El lunes correspondía a CNN realizar la cobertura del presidente, pero después de que la Casa Blanca le impidiera ingresar, las otras cadenas decidieron suspender temporalmente la cobertura conjunta en solidaridad con el medio vetado.

“Hay muchísima solidaridad por parte de los periodistas”, señaló Ramos.

También explicó que, habitualmente, el medio que tiene el turno del pool proporciona las imágenes y el video a las demás cadenas. Sin embargo, esta vez las principales televisoras decidieron no sustituir a CNN.

La medida provocó que algunas actividades públicas de Trump quedaran sin la cobertura audiovisual habitual de las grandes cadenas. La decisión fue descrita por las organizaciones de medios como una defensa de la independencia periodística.

Trump lanza ‘Trump TV’ tras vetar a medios de EU

En medio del conflicto, la Casa Blanca lanzó este lunes una plataforma de transmisión denominada “TRUMP TV: The Essentials Station”, con programación las 24 horas.

La señal comenzó con un discurso que Trump pronunció el pasado 3 de julio en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El lanzamiento ocurrió el mismo día en que las principales cadenas de televisión suspendieron su participación en el pool presidencial. La plataforma busca ofrecer directamente al público contenido relacionado con la administración Trump, en medio de la disputa con los medios tradicionales.

Ramos señaló que Trump respondió al conflicto con los medios anunciando la creación de su propia plataforma de televisión.

“Si ustedes no me filman, yo voy a crear mi propia cadena de televisión”, relató el periodista.

Con información de EFE