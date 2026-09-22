¿Hay funcionarios de Pemex ligados al huachicol encontrado en Guanajuato? Esto dijo Sheinbaum

Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia de prensa sobre la investigación de huachicol en Guanajauto. (Cuartoscuro).

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido o está involucrado en el decomiso de 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato.

La mandataria respondió que hasta ahora no se ha encontrado a ninguna persona de Pemex involucrada en ese caso de huachicol.

“En el caso de contrabando de conbustible, si hay una persona de Pemex involucrada, se presentará la denuncia, hasta ahora no se ha encontrado a ninguna persona de Pemex que esté involucrada en el robo de combustible directamente, se está haciendo la investigación”, aseguró Sheinbaum.

Agregó que hasta ahora han sido detenidos servidores públicos, agentes aduanales y personal de las empresas privadas.

En tanto, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó que la dependencia que encabeza no tiene investigaciones abiertas por el caso de huachicol fiscal, pero no por falta de denuncias.

La servidora recordó que la dependencia realiza investigaciones en casos administrativos y, en el caso de huachicol fiscal, se trató de un caso que ameritó directamente una investigación penal.

Recordó que, en caso de que algún funcionario de Petróleos Mexicanos esté involucrado, entonces se podría iniciar una investigación.

Tras los hallazgos de huachicol en San José Iturbide, el sábado 19 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación seguirá su curso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¿Qué se sabe del hallazgo de los 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato?

Según la propia FGR, las indagatorias de este caso comenzaron por su delegación en Guanajuato el 3 de julio pasado, derivado de la detención de una persona.

La persona presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera, ubicada en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

La situación dio pie al inicio de una investigación más profunda que llevó a tres predios ubicados en Guanajuato, entre ellos, el ubicado en un parque industrial en la comunidad La Fragua.

El lugar fue cateado el jueves 17 de septiembre y se localizaron 59 millones de litros de huachicol, presuntamente, de procedencia ilícita, equivalente a 2 mil autotanques de Pemex.

En el predio opera Grupo SIMSA, que afirmó que la operación de su terminal de almacenamiento de petrolíferos en San José Iturbide, es lícita y cuenta con los permisos correspondientes.

A través de un comunicado, Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA, señaló que la terminal opera al amparo del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, cuya vigencia es de 30 años y que ha sido modificado mediante diversas resoluciones regulatorias.