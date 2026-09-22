Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 22 de septiembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 22 de septiembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría brindar más detalles respecto al impacto e implicaciones del huracán ‘Polo’, que durante la madrugada del 22 de septiembre alcanzó categoría 5 y se encuentra frente a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Sigue la mañanera minuto a minuto a través de El Financiero.

Raquel Buenrostro presume ahorro por casi 84 mil millones de pesos para el Gobierno

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que en lo que va de la creación de la dependencia se han ahorrado al menos 83.8 mil millones de pesos.

Aclaró que los recursos salieron de mejoras en compras, seguimiento a la administración de contratos, multas y eficiencia en la organización del gobierno. Comentó que la mayoría de los recursos en contratos proviene de infraestructura.

Desde octubre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro acumula al menos 4 mil 193 sanciones a servidores públicos, de las cuales 665 fueron por acusas graves. Mientras que mil 737 casos fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En tanto, a particulares se sancionó a 286 personas y se inhabilitó a 222.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 21 de septiembre?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a partir de noviembre quedará prohibido el uso de celulares en las primarias y secundarias.

Informó que en los próximos días se realizarán asambleas de concientización y posteriormente se publicará el decreto en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor la nueva normativa.

La mandataria defendió la medida. Alegó que es para defender el desarrollo de las infancias y que México no es el único país que lo implementa.

Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que explicara el supuesto decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato.

Por último, brindo detalles sobre la reunión que sostuvo con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.