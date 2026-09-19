EU emite alerta de seguridad en Medio Oriente ante tensión con Irán; advierte de ataques y cierres aéreos

EU señaló que instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de ataques, incluso fuera de Medio Oriente.

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán y advirtió sobre el riesgo de una “escalada imprevista” del conflicto, así como posibles afectaciones a vuelos, aeropuertos y operaciones diplomáticas.

El Departamento de Estado pidió a los estadounidenses que se encuentran actualmente en Medio Oriente mantener una vigilancia reforzada y estar atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras interrupciones en los viajes. La dependencia también recomendó reconsiderar seriamente los viajes hacia y a través de la región.

La advertencia se produce mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Irán y aumentan las hostilidades en distintos puntos de la región.

EU advierte por ataques contra intereses estadounidenses

En su alerta, el gobierno estadounidense señaló que las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso algunas ubicadas fuera de Medio Oriente, han sido blanco de ataques.

Asimismo, advirtió que Irán y grupos que lo respaldan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero, incluidos lugares asociados con Estados Unidos y sus ciudadanos, empresas y otras instituciones.

El gobierno de Estados Unidos también llamó a los ciudadanos que tengan previsto viajar hacia o desde Medio Oriente a monitorear directamente la información proporcionada por aeropuertos y aerolíneas, debido a que las operaciones pueden modificarse ante la evolución de la situación de seguridad.

La alerta coincide con las advertencias que Washington mantiene para varios países de la región. Por ejemplo, Arabia Saudita se encuentra en nivel 3, “reconsiderar el viaje”, debido, entre otros factores, al riesgo de ataques con drones y misiles iraníes contra intereses estadounidenses y al conflicto armado.

Hutíes respaldados por Irán aumentan la tensión en Arabia Saudita

La alerta también hace referencia a las hostilidades protagonizadas por los hutíes respaldados por Irán y a los riesgos para Arabia Saudita, incluidos sus aeropuertos civiles.

Fox News reportó que, el 15 de septiembre, la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen señaló que los hutíes habían lanzado ataques contra tres ciudades saudíes, con un saldo de 13 civiles heridos. Arabia Saudita respondió con ataques contra posiciones hutíes en Yemen, de acuerdo con el reporte.

El Departamento de Estado ya había advertido que Irán había lanzado ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita y que los hutíes habían amenazado con realizar nuevos ataques contra territorio saudí.

La situación también ha afectado el transporte aéreo. Estados Unidos mantiene advertencias de viaje para distintos países de la región ante el riesgo de ataques y las alteraciones en las operaciones comerciales. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, Washington mantiene el nivel 3 y advierte sobre importantes interrupciones en vuelos comerciales.

Trump evalúa los siguientes pasos en la guerra con Irán

Esta sábado en la noche, Fox News reportó el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca después de su estancia en Camp David, mientras su administración evalúa los siguientes pasos frente al conflicto con Irán.

La situación con Teherán se perfila además como uno de los principales temas de la agenda de Trump durante su próxima semana en Nueva York, donde se espera la presencia de líderes mundiales con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mientras Washington analiza sus opciones, Irán ha planteado condiciones para poner fin al conflicto. Fox News reportó esta semana que funcionarios iraníes han condicionado el regreso a negociaciones formales a determinadas exigencias, entre ellas el fin de la guerra, la liberación de activos congelados y el término de la interferencia estadounidense en su programa nuclear.