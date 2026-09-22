Detienen a Juvencio Roman ‘N’ en Jalisco; era buscado en Texas por homicidio

Juvencio Román 'N' es buscado por ser presunto responsable de un homicidio en Texas.

La Policía de Jalisco rastreó y aprehendió en Tlajomulco de Zúñiga a un objetivo mayor buscado por homicidio en Texas, en los Estados Unidos.

El Servicio de Marshalls de los Estados Unidos y el FBI solicitaron la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco para la captura de Juvencio Román “N”, de 24 años, ciudadano estadounidense que contaba con una orden de aprehensión, desde 2022, y estaba en la lista de solicitud de repatriación por las autoridades estadounidenses.

Los datos con los que contaban las agencias estadounidenses señalaban que el individuo aparentemente se escondía en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Tras ser detenido, Juvencio Roman 'N' está a la espera de ser deportado a EU. (Especial)

Con la información compilada, la Comisaría de Inteligencia realizó un cruce de información y trazo un dispositivo de rastreo con el escuadrón de drones y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).

El despliegue rindió resultados en avenida Morelos, cerca del cruce con Júpiter, en la colonia Real del Sol, en donde ubicaron a un sujeto con las características del objetivo.

Una vez que corroboraron la identidad del sujeto, notificaron de la localización tanto a las agencias estadounidenses como al Instituto Nacional de Migración (INAMI), pues había ingresado de forma irregular al país.

Por lo anterior, el objetivo fue trasladado y puesto a disposición de autoridades conforme a los tratados de colaboración con el vecino país.