Restricción de celulares en primaria y secundaria es publicada en el DOF: ¿En qué casos SÍ se podrá usar?

La SEP prohibirá el uso de celulares en escuelas de primaria y secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales en escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria durante toda la jornada escolar.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece las condiciones para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales como celulares y tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

La medida busca que, cuando estos dispositivos sean utilizados, contribuyan a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

¿En qué casos SÍ se podrá usar el celular en primaria y secundaria?

Aunque la regla general será restringir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, el acuerdo contempla algunas excepciones.

Las y los estudiantes de primaria y secundaria sí podrán utilizar sus dispositivos en los siguientes casos:

Para fines educativos previamente programados , siempre que exista una intención pedagógica y el uso sea bajo la orientación de las y los docentes.

, siempre que exista una intención pedagógica y el uso sea bajo la orientación de las y los docentes. En situaciones de emergencia personal.

Por motivos de discapacidad.

Cuando se requieran por accesibilidad o inclusión.

Por necesidades de salud.

Ante necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

Es decir, el celular no queda prohibido de manera absoluta, su uso estará permitido cuando exista una justificación contemplada en el acuerdo o cuando forme parte de una actividad educativa previamente programada.

¿La restricción de celulares aplica durante toda la jornada escolar?

Sí para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el acuerdo establece que la restricción de celulares aplica durante toda la jornada escolar.

Esto significa que el uso personal de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros electrónicos no estará permitido como una actividad cotidiana durante las horas de clase y el resto de la jornada escolar.

Cuando se trate de una actividad académica, las y los docentes deberán determinar su uso con una intencionalidad pedagógica previamente establecida.

¿Por qué se restringirá el uso de celulares en las escuelas de nivel básico?

En el acuerdo publicado en el DOF se señala que la medida responde, entre otros factores, a preocupaciones sobre los efectos del uso excesivo o inadecuado de dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes.

El psicólogo social Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, explicó que una infancia basada en el uso constante de teléfonos, dispositivos electrónicos y redes sociales puede estar relacionada con problemas como ansiedad, depresión, adicción, distracción y dificultades de atención y aprendizaje.

Además, Ravi Iyer, director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, señaló que las plataformas digitales están diseñadas para maximizar el consumo y planteó medidas para reducir riesgos asociados con su utilización.

Asimismo, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, indicó que el porcentaje de países con algún tipo de regulación del uso de teléfonos celulares en instituciones educativas pasó de 24 por ciento en 2023 a 58 por ciento en marzo de 2026.

¿Qué buscan las nuevas reglas de la SEP?

La regulación busca que los dispositivos digitales personales sean utilizados, cuando corresponda, de manera responsable, segura y pedagógicamente pertinente.

La SEP plantea que limitar su uso durante la jornada escolar también puede favorecer la actividad física, la comunicación directa entre estudiantes y la convivencia dentro de las comunidades educativas.

Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar estas disposiciones y podrán realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con las condiciones particulares de cada entidad.