Ni Moisés se atrevió a tanto: Los ‘10 mandamientos’ de la SEP sobre el uso de celulares en las escuelas

El Gobierno de México señaló que el uso excesivo del celular afecta el desempeño de los estudiantes en exámenes como la prueba PISA.

La restricción de los celulares en los salones de clases es oficial, esto después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento confirma lo expuesto por el secretario Mario Delgado: La regulación del uso de celulares en las escuelas entrará en vigor hasta el próximo martes 3 de noviembre después del puente de la SEP del Día de Muertos.

“A partir del día siguiente de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, se iniciarán un proceso de asambleas con madres y padres de familia” para explicar cómo funcionará la restricción según cada nivel, expone el documento.

SEP incluye ‘decálogos’ de uso de celulares: ¿Qué dice para primaria y secundaria?

Como explicó la SEP en la ‘mañanera’ del lunes 21 de septiembre, los alumnos de primaria y secundaria no podrán usar sus teléfonos ni en el recreo.

El acuerdo también incluye 10 recomendaciones para los alumnos, según el nivel de estudios.

Educación básica (preescolar, primaria, secundaria)

1. No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela.

No necesito el celular o dispositivo digital en la escuela; por eso, si tengo uno, lo dejo en casa o lo guardo durante toda la jornada escolar; así puedo aprender y convivir sin distracciones.

2. Sólo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar.

Sólo llevo o utilizo un celular o un dispositivo digital cuando me lo pide la maestra o el maestro, por motivos de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión, siguiendo las indicaciones de la escuela y de mi familia.

3. Pongo atención en clase.

En clase escucho, participo y aprendo. Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo.

4. Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje.

Si tengo celular o dispositivo digital, lo apago durante toda la noche. Descanso bien para leer, aprender, pensar, imaginar y descubrir mejor.

5. Juego y conozco mis tradiciones.

En el recreo, disfruto de los juegos tradicionales de mi país y los deportes, me muevo y convivo con mis amigas y amigos sin utilizar un celular o dispositivo digital.

Profesores encuestados por la SEP señalaron que el uso de celulares en los salones disminuye la atención de los alumnos. (Cuartoscuro)

6. Leo, escribo y creo con mis propias manos.

Utilizo libros, cuadernos, lápices, plumas, enciclopedias y otros materiales para aprender, leer, escribir, investigar, hacer la tarea, crear y resolver problemas.

7. Pido ayuda en una emergencia.

Durante la jornada escolar, si necesito ayuda busco a mis maestras o maestros para que se comuniquen con mi familia. Ellas y ellos me quieren y me cuidan; por eso, me van a proteger y atender.

En caso de emergencia, mi familia y la escuela utilizan los medios de comunicación establecidos para localizarme y atender la situación.

8. En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales.

Para aprender y tener amigas y amigos no necesito redes sociales ni juegos digitales. En la escuela, me gusta jugar y platicar con ellas y ellos.

9. Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas.

Soy una persona única e irrepetible; me quiero y me quieren como soy, por lo que no necesito aparentar una imagen falsa ante los demás mediante aplicaciones digitales.

Nunca tomo fotos ni comparto imágenes de mis compañeras, compañeros, maestras y maestros de la escuela sin su consentimiento; no hago bullying ni discrimino.

10. Quiero ser feliz en la escuela.

Quiero aprender y ser feliz en la escuela con mis amigas, amigos, maestras, maestros y familias, por lo que puedo aplicar este decálogo sin regaños ni castigos; lo podemos lograr juntas y juntos.

¿Por qué la SEP propuso regular el uso de celulares en las escuelas?

Un argumento fue los resultados de una consulta nacional hecha a maestros en la que 81 por ciento se manifestó a favor de establecer reglas para estos dispositivos dentro de los salones.

La encuesta arrojó que 48 por ciento de los maestros dijo que sus estudiantes tienen problemas para poner atención; 40.5 por ciento, problemas para recordar información; 40.1 por ciento, dificultades para resolver problemas, y 35.9 por ciento observó una menor disposición para realizar actividades físicas.

El secretario Mario Delgado también vinculó el debate con los resultados de PISA 2025. El funcionario atribuyó parte de los problemas de comprensión lectora al uso excesivo de pantallas y señaló que niñas, niños y adolescentes se han acostumbrado a consumir textos digitales cortos, con imágenes y cambios frecuentes de tema, que requieren menores periodos de concentración.