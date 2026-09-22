Trump acusa a México en la ONU de ser ‘epicentro’ del narco: ‘Es inaceptable que EU comparta su frontera’

Trump reivindica ante la ONU que él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de ser “el epicentro” del narcotráfico y exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum “recuperar el control” de su territorio.

“México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, declaró durante la Asamblea General de la ONU.

Trump amenazó durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, declaró.

En breve más información...