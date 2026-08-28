Trump ordena ‘tolerancia cero’ contra los cárteles: ‘Estamos haciendo historia’

El fiscal general de EU, Todd Blanche advirtió que habrá 'tolerancia cero' contra los cárteles de la droga.

Por instrucciones del presidente Donald Trump, Estados Unidos está aplicando una política de “tolerancia cero” en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, no solo en el país, sino en todo el hemisferio occidental, aseguró el fiscal general estadounidense, Todd Blanche.

Desde San Juan, Puerto Rico, donde anunció cargos federales contra 81 integrantes de la organización de narcotráfico Los Baja Deo, Blanche destacó los operativos realizados el miércoles en Ecuador contra estructuras vinculadas con Los Lobos y Los Choneros.

“Esta operación refleja la fuerza de nuestra alianza en Ecuador y en todo el hemisferio occidental.

¿Qué es la política de tolerancia cero de Donald Trump contra los cárteles?

“Llevar la lucha contra los cárteles con una fuerza y eficiencia sin precedentes deja claro que nosotros, junto con nuestros socios internacionales, tenemos tolerancia cero para la actividad criminal”, afirmó.

El golpe contra Los Lobos –considerada una organización terrorista extranjera ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–dejó preliminarmente más de 20 detenidos y decomisos de armas, vehículos, una avioneta, drogas sintéticas, cocaína y dinero.

Ecuador se ha convertido en uno de los principales socios de Estados Unidos en la lucha regional contra el narcotráfico, como miembro de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C), la alianza multinacional impulsada por Washington en marzo para coordinar acciones de seguridad contra organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental.

“Es exactamente lo que el presidente Trump nos ha ordenado hacer, y estamos haciendo historia mientras hacemos que las comunidades sean más seguras en el país y en el extranjero”, expresó Blanche.

¿Qué pidió Marco Rubio a Claudia Sheinbaum contra los cárteles?

Las declaraciones se produjeron un día después que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum “acciones decisivas” en contra de la migración indocumentada, así como en contra de organizaciones criminales y terroristas que operan en territorio mexicano.