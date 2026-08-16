¿Qué sabemos de Los Lobos, el cártel de Ecuador que es socio del CJNG, según EU?

El cártel de Los lobos cuenta con cerca de ocho mil miembros y es uno de los grupos criminales que generan más preocupación en Ecuador.

Con alrededor de ocho mil integrantes y presencia en buena parte del territorio ecuatoriano, el Cártel de Los Lobos se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador y en un aliado estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según agencias de seguridad de Estados Unidos.

El Cártel de Los Lobos —dedicado a delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro y minería ilegal de oro— fue designado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense en septiembre de 2025.

De acuerdo con el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés), las operaciones del Cártel de Los Lobos se concentran en la costa del Pacífico ecuatoriano, las regiones mineras y la capital, Quito.

Autoridades estadounidenses también sostienen que la organización mantiene vínculos con traficantes europeos y con facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“(Los Lobos) mantiene vínculos con disidentes de las FARC con sede en Colombia que siguen involucrados en actividades ilícitas después de que firmaran un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en 2016″, señala la agencia norteamericana.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró nuevamente el "conflicto armado interno" el pasado 19 de julio. (X: @DanielNoboaOk)

¿Cómo surgió el Cártel de Los Lobos que pasó de facción carcelaria a traficar drogas?

Según InSight Crime, Los Lobos surgieron en las cárceles ecuatorianas como una estructura subordinada a Los Choneros, organización criminal que dominó Ecuador durante años.

Los orígenes se remontan a la relación entre Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, un ladrón de bancos, y Jorge Luis Zambrano, conocido como ‘Rasquiña’, líder histórico de Los Choneros. Ambos se conocieron en prisión, donde ‘Rasquiña’ permitió a ‘Pipo’ conservar el control de su propia estructura criminal, que más tarde adoptó el nombre de Los Lobos.

La ruptura definitiva ocurrió tras el asesinato de ‘Rasquiña’, en diciembre de 2020. De acuerdo con InSight Crime, Los Lobos encabezaron entonces una coalición de grupos disidentes llamada Nueva Generación, integrada también por Los Tiguerones y Los Chone Killers, para enfrentar a José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, sucesor de Los Choneros.

El conflicto derivó en una escalada de violencia dentro y fuera de las prisiones ecuatorianas. En febrero de 2021, un atentado fallido contra ‘Fito’ desencadenó motines simultáneos en varias cárceles del país, que dejaron 79 muertos.

¿Quiénes son los principales líderes del Cártel de Los Lobos?

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos identifica a Alexander Ariel Quesada San Martín, alias ‘Ariel’, como el presunto líder de Los Lobos. Hasta 2022 permanecía recluido en la prisión de Turi, cerca de Cuenca.

Entre los principales dirigentes también figura Wilmer Chavarría Barré, alias “Pipo”, considerado uno de los fundadores del grupo. Durante años circularon versiones sobre su supuesta muerte en un motín ocurrido en 2021; sin embargo, autoridades ecuatorianas descubrieron que el fingió su muerte para facilitar su fuga. Finalmente fue capturado en Málaga, España, en 2025.

Otro de los mandos señalados por las autoridades es Fabricio Colón Pico Suárez, conocido como ‘Capitán Pico’ o ‘El Salvaje’, quien lideró las operaciones de Los Lobos en la provincia de Pichincha y fue detenido en 2024.

InSight Crime también menciona a otros operadores de alto rango, como: Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, y Álvaro Montaño Valencia, conocido como ‘Palanqueta’.

Wilmer Chavarria Barre fue capturado por las autoridades ecuatorianas y españolas en Málaga, España, en 2025. (Centro Nacional Antiterrorismo de EU)

¿Qué relación tienen Los Lobos con el CJNG?

La relación entre Los Lobos y el CJNG comenzó en medio de la disputa por las rutas del narcotráfico que atraviesan Ecuador hacia México y Centroamérica.

“Narcotraficantes ecuatorianos, como Leandro Norrero, apoyaron y financiaron la Nueva Generación. Además, establecieron conexiones con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, que en ese momento desafiaba el monopolio del Cartel de Sinaloa sobre las rutas de tráfico de drogas a través de Ecuador hacia México y Centroamérica”, explica InSigth Crimen.

Según el medio especializado, el control que Los Lobos ejercen sobre distintos puertos estratégicos de Ecuador les ha permitido consolidarse como “proveedores de logística y seguridad para operaciones internacionales de narcotráfico, además de expandirse hacia actividades como la minería ilegal de oro”.

Autoridades estadounidenses y ecuatorianas consideran actualmente a Los Lobos como uno de los principales socios del CJNG en Sudamérica. El NCTC señala que la organización ecuatoriana mantiene una asociación con el grupo mexicano y con redes europeas de tráfico de drogas.

¿Cómo se ha expandido el cártel de Los Lobos en Ecuador?

En los últimos años, Los Lobos han ampliado su influencia en varias regiones del país. Datos recopilados por InSight Crime, a partir de información del Ministerio de Defensa y exfuncionarios de inteligencia, indican que la organización tenía presencia en 16 de las 24 provincias ecuatorianas a principios de 2024.

La agrupación opera en ciudades clave para el tráfico de drogas, como Guayaquil, Esmeraldas y Machala, además de haber extendido sus actividades a provincias mineras y a Quito.

“Los Lobos se atribuyó la responsabilidad por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y ha estado involucrado en enfrentamientos con pandillas rivales como Los Choneros”, según el Centro Nacional Antiterrorista.

En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro calificó a Los Lobos como la principal estructura de tráfico de drogas en Ecuador. Sin embargo, expertos citados por InSight Crime señalan que la organización funciona principalmente como un intermediario logístico para otras redes criminales, más que como un grupo dedicado al traslado directo de cargamentos.

Con información de InSight Crime.