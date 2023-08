¿Quién mató a Fernando Villavicencio y por qué Ecuador está en medio de violencia?

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto en Quito, menos de dos semanas antes de una elección dominada por debates sobre cómo abordar el aumento de la violencia relacionada con las drogas.

Seis personas fueron detenidas en horas después de la matanza. Un sospechoso de haber sido el sicario murió tras un intercambio de disparos con los oficiales de seguridad.

El asesinato de Villavicencio destaca el creciente poder del crimen organizado, que ha transformado rápidamente un país que alguna vez fue pacífico en uno de los lugares más violentos del mundo.

¿Quién fue Fernando Villavicencio?

Villavicencio, de 59 años, era periodista, activista anticorrupción y exlegislador. Se hizo famoso durante el gobierno entre 2007-2017 del presidente Rafael Correa, cuando informó sobre escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas.

Este último condujo a la condena de Correa en ausencia por corrupción. Durante la campaña, Villavicencio se había comprometido a renegociar contratos con empresas petroleras y mineras extranjeras y criticó acuerdos que dijo que eran demasiado generosos con las empresas, incluyendo PetroChina, Halliburton y SLB, anteriormente conocido como Schlumberger. También prometió adoptar una línea dura con los cárteles de la cocaína que han hecho a Ecuador más violento que México y Colombia.

Una encuesta publicada justo antes de su asesinato mostró a Villavicencio en segundo lugar entre los ocho candidatos antes de la votación del 20 de agosto.

¿Quién asesinó a Fernando Villavicencio?

No quedó claro de inmediato quién estaba detrás del asesinato, aunque las sospechas recayeron rápidamente sobre los traficantes de cocaína que se comprometió a poner en la cárcel. “Aunque me amenazan, con la mafia no se hacen tratos”, había dicho Villavicencio a los periodistas.

Otras nueve personas resultaron heridas en el ataque, incluido un candidato a diputado y dos policías.

¿Por qué Ecuador se ha vuelto tan violento?

El país limita con Colombia y Perú, los dos primeros productores de cocaína del mundo. La creciente importancia de los puertos de Ecuador en envíos de droga a Estados Unidos y Europa ha provocado que la tasa de homicidios se disparó en más del 300 por ciento en los últimos cinco años, mientras las mafias luchaban por el control de las rutas de contrabando.

Carteles de drogas se han aferrado a las crecientes exportaciones de frutas de la costa del Pacífico de América del Sur para ocultar sus mercancías.

Durante lo peor de la violencia de los cárteles de la droga en la década de 1980, y principios de la década de 1990, cuatro candidatos presidenciales colombianos fueron asesinado, pero Ecuador había sido un oasis de relativa calma hasta hace poco.

¿Quiénes son los otros candidatos?

Luisa González, una exdiputada socialista, se convirtió en la favorita después de recibir el respaldo de Correa. Ella quiere impulsar el gasto social, pero es conservadora en cuestiones sociales y se opone al aborto, incluso para las víctimas de violación. La mayoría de las encuestas indica que es probable que González se enfrente a uno de los otros candidatos en una segunda vuelta el 15 de octubre.

Entre los otros principales candidatos se encuentra Jan Topic, un empresario que sirvió en la Legión Extranjera Francesa y que también prometió tomar medidas enérgicas contra los delincuentes. Está respaldado por uno de los grupos conservadores más grandes de Ecuador, los socialcristianos.

Yaku Pérez, un ambientalista que hace campaña por indígenas y es crítico con los proyectos petroleros y mineros, y el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner son otros contendientes fuertes.

¿Por qué Ecuador celebra elecciones anticipadas?

En mayo, el presidente Guillermo Lasso enfrentaba un juicio político por acusaciones de que no pudo detener un supuesto esquema de corrupción. Él usó una cláusula introducida en la Constitución de Ecuador de 2008 que le permitió disolver el congreso, lo que desencadenó llamar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Con baja aprobación, Lasso dijo que no participaría en la competencia de este año. Como resultado, un nuevo presidente asumirá el cargo en diciembre, unos 18 meses antes.