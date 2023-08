¿Quién está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Fue amenazado por célula vinculada al Cártel de Sinaloa

Semanas antes de su asesinato, el aspirante presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio recibió un mensaje de una sola vía: ‘Vamos a atentar contra ti y tu equipo de campaña’, escuchó rabioso del otro lado del teléfono. La voz, conocida por otras amenazas, repetía la manera en que le harían daño al político y su círculo cercano.

Pero en Quito —capital de Ecuador de más de 2.000 millones de habitantes—, donde la violencia escaló a un ritmo incontrolable, la noticia pasó inadvertida.

Villavicencio señaló públicamente que no tenía miedo: ‘20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y les reitero: no les tengo miedo’. El candidato, de 59 años, fue asesinado la tarde de este miércoles 9 de agosto, en un acto de campaña.

Meses previos a su homicidio, Villavicencio tomó una serie de medidas que no gustaron a sus enemigos. Entre ellas, la promesa de someter al narcotráfico.

Una figura central en la lista de objetivos era el grupo criminal Los Choneros, que surgió a finales de los 90 y se estableció en la ciudad de Manta, en Ecuador. Actualmente las autoridades de aquel país vincularon a ésta célula con narcos colombianos y mexicanos. Los Choneros se dedican al microtráfico, sicariato, extorsión y contrabando, según señalan documentos.

Recientemente Los Choneros llegaron a ‘calentar’ la zona de Guayaquil, bastión histórico del grupo criminal Los Lagartos, y a quienes habrían declarado la guerra por el control del lugar.