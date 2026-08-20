Tesoro de EU sanciona red de empresas de Ecuador ligada a Los Choneros y al CJNG

El Gobierno de Trump impuso sanciones contra una red ecuatoriana ligada a Los Choneros y Los Lobos y bloqueó 10 embarcaciones. (Casa Blanca).

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, activó este jueves sanciones contra una red en Ecuador a la que acusa de cooperar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para introducir narcóticos en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que entre los objetivos de estas sanciones están seis empresas pesqueras familiares:

Arcasdenoe

Alho Fish

JAH-HMH

Negocios Jimar

Proyectos Neyzoa y Soisamar

Global Industrial.

También sancionó a ocho individuos ligados a estas entidades, cuatro de ellos pertenecientes a la familia Mero (Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentale y Julio Javier Mero Franco). Estos están detrás de Arcasdenoe y son señalados de trabajar para la banda de Los Choneros, banda que Washington clasifica como organización terrorista extranjera (FTO).

Otro de ellos es Jimmy Leonidas Alarcon Holguin, que controla las otras seis empresas mencionadas.

¿Cuáles son las acusaciones contra los ecuatorianos sancionados?

Washington acusa a esta red de brindar apoyo logístico -combustible, alimentos, atención médica o servicios de vigilancia- a lanchas rápidas ligadas a Los Choneros y a la banda de Los Lobos (también designada, al igual que la anterior, como FTO por Estados Unidos desde el año pasado) que trasladan por la costa del Pacífico cocaína hasta México, donde grupos como el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación completan la cadena de distribución.

En ese sentido, el Tesoro también ha identificado como propiedad bloqueada a 10 embarcaciones involucradas en este transporte clandestino de cocaína desde Ecuador hasta México.

Las propiedades bloqueadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) técnicamente no se pueden transferir, vender, retirar, pagar, exportar ni usar sin una autorización específica del Tesoro estadounidense.

¿Quiénes son Los Lobos y Los Choneros?

Según el medio especializado en narcotráfico InSight Crime, Los Lobos surgieron en las cárceles de Ecuador como una estructura subordinada a Los Choneros, organización criminal que dominó el país durante años.

Los orígenes se remontan a la relación entre Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, un ladrón de bancos, y Jorge Luis Zambrano, conocido como ‘Rasquiña’, líder histórico de Los Choneros. Ambos se conocieron en prisión, donde ‘Rasquiña’ permitió a ‘Pipo’ conservar el control de su propia estructura criminal, que más tarde adoptó el nombre de Los Lobos.