Hospitalizan a Lionel Richie en unidad de terapia intensiva tras malestar en pleno concierto

El cantante estadounidense Lionel Richie fue hospitalizado en una unidad de terapia intensiva en St. Louis, tras presentarse el pasado fin de semana en la misma ciudad de Misuri, en Estados Unidos.

De acuerdo con testigos del concierto, el cantante tuvo algunas dificultades hacia el final del espectáculo y, durante su última canción —el emblemático tema All Night Long—, requirió que su equipo le colocara una silla para sentarse durante los últimos instantes de su presentación.

¿Qué tiene Lionel Richie? Esto sabemos sobre su hospitalización

De acuerdo con información del portal de espectáculos TMZ, Richie ingresó por cuenta propia al hospital por precaución después de su presentación del sábado en The Muny, en Forest Park, con la intención de someterse a algunos estudios tras lo ocurrido.

Según la información del portal, los médicos creen que Richie podría haber sufrido una deshidratación leve y se espera que el cantante pueda recibir el alta médica el próximo martes.

Lionel Richie presentó molestias durante su concierto en Misuri. [Fotografía. Shutterstock]

Segunda hospitalización en apenas meses: Lionel Richie fue ingresado en junio

TMZ informó también en junio que el popular cantante fue trasladado de emergencia a un hospital en St. Paul, Minnesota, después de presentar malestares durante un concierto.

Durante la presentación, el cantante admitió al público sentirse “mareado” y “extraño”, razón por la cual terminó el concierto antes de lo que tenía planeado. Después, recibió atención de paramédicos antes de ser trasladado en ambulancia.

Un par de semanas después, el cantante apareció en redes sociales para informar que se encontraba bien de salud y regresó a los escenarios para presentarse en Pittsburgh, después de posponer conciertos en Chicago y Columbus.

¿Quién es Lionel Richie, uno de los cantantes más reconocidos en EU?

Lionel Richie es uno de los cantantes y compositores más reconocidos de la música popular estadounidense. Nació el 20 de junio de 1949 en Tuskegee, Alabama, y comenzó su trayectoria como integrante de Commodores, grupo de soul y funk con el que alcanzó notoriedad durante la década de 1970 y para el que escribió canciones como Easy y Three Times a Lady.

En 1982 inició su carrera como solista con un álbum homónimo que incluyó Truly. A partir de entonces consolidó una etapa marcada por baladas, canciones románticas y éxitos de pop que trascendieron generaciones, entre ellos All Night Long (All Night), Hello, Say You, Say Me y Dancing on the Ceiling. Su álbum Can’t Slow Down, lanzado en 1983, permaneció 59 semanas entre los 10 primeros lugares de Billboard y ganó el Grammy a Álbum del Año.

Richie también tuvo un papel destacado como compositor. En 1985 escribió junto a Michael Jackson We Are the World, canción

benéfica grabada por decenas de estrellas para recaudar fondos destinados a combatir la hambruna en África. El tema ganó el Grammy a Canción del Año.

Con cuatro premios Grammy y una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Richie ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, reconocimiento que se sumó a otros honores por su contribución a la música popular.