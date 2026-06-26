¿Qué le pasó a Lionel Richie? Hospitalizan al cantante de ‘Say You, Say Me’ tras abandonar concierto

El equipo del cantante señaló que Richie se encuentra “desconsolado” por tener que aplazar los conciertos de su gira en EU. [Fotografía. Shutterstock]

El cantante Lionel Richie, nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, suspendió abruptamente el concierto inaugural de su gira Sing a Song All Night Long tras sufrir un episodio de mareo en pleno escenario mientras se presentaba en St. Paul, Minnesota. El cantante, de 77 años, interpretaba el tema “Dancing on the Ceiling” cuando comenzó a mostrar señales evidentes de malestar.

Durante la presentación, Richie se sentó en varias ocasiones para intentar continuar con el espectáculo. Incluso, en tono relajado, comentó al público que, cuando uno se siente mareado, lo mejor es sentarse. Sin embargo, la situación no mejoró y el artista terminó por abandonar el escenario antes de concluir el show.

Tras la salida de Richie, su banda permaneció en el escenario y continuó tocando durante aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, el saxofonista Dino Soldo informó a los asistentes que el cantante no se encontraba en condiciones de continuar y que el concierto quedaba cancelado.

¿Por qué Lionel Richie fue hospitalizado tras el concierto?

Después del incidente, los servicios de emergencia acudieron al recinto y trasladaron al cantante a un hospital local. De acuerdo con los reportes, el motivo del traslado fue el episodio de mareo que presentó durante la actuación.

Hasta el momento, no se ha informado el diagnóstico médico sobre el estado de salud del artista estadounidense. El traslado se realizó como medida preventiva para evaluar su condición física tras el percance.

Como consecuencia del incidente, los conciertos programados en Chicago y Columbus fueron pospuestos. La promotora Live Nation informó que la decisión se tomó por recomendación médica, con el objetivo de que el cantante descanse y se recupere por completo.

Las fechas afectadas serán reprogramadas, aunque hasta ahora no se han anunciado los nuevos días para estos conciertos.

El equipo del cantante señaló que Richie se encuentra “desconsolado” por tener que aplazar los conciertos, especialmente al tratarse del arranque de una gira de 26 fechas en Estados Unidos.

Horas antes del incidente, el propio artista había compartido su entusiasmo por el inicio del tour, al que consideraba un momento importante tras los ensayos y preparativos. El plan es que el cantante retome la gira en la siguiente fecha programada en Pittsburgh, siempre y cuando su evolución médica lo permita.

¿Quién es Lionel Richie y por qué es una figura clave de la música?

Lionel Richie es un cantante, compositor y productor estadounidense, nacido en Tuskegee, Alabama, considerado una de las voces más influyentes del pop y el R&B desde la década de 1970. Alcanzó la fama como integrante de la banda Commodores, agrupación con la que consolidó éxitos como “Easy”, “Three Times a Lady” y “Still”.

A inicios de los años 80 inició su carrera como solista y se convirtió en una superestrella global con temas como “Hello”, “All Night Long (All Night)”, “Say You, Say Me” y “Dancing on the Ceiling”. Su álbum Can’t Slow Down lo posicionó como uno de los artistas más importantes de la época.

A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 100 millones de discos, ha ganado múltiples premios Grammy y un Premio Oscar por la canción “Say You, Say Me”, para la película White Nights. Además, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.

En años recientes, Richie ha mantenido una presencia constante en la industria musical con giras internacionales y su participación como juez en el programa American Idol, lo que refuerza su vigencia como una de las figuras más reconocidas de la música contemporánea.