Clima ‘bipolar’ en Península de Yucatán: Prevé hasta 39 grados y lluvias aisladas este 12 de septiembre

Así estará el clima este sábado 12 de septiembre en la Península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un clima cálido con probabilidad de lluvias dispersas en la Península de Yucatán este sábado 12 de septiembre. Mérida alcanzará los 39°C, mientras Cancún registrará 32°C. Canales de baja presión y una onda tropical influirán en la región.

Cielo parcialmente nublado sobre la Península de Yucatán.

¿Qué ciudad de la Península de Yucatán tendrá más calor?

Para Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 20.3°C y la máxima alcanzará los 39.3°C, con cielo despejado. Los municipios de Mérida también sentirán este calor. El viento soplará a 11 km/h en la capital del estado.

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, se esperan mínimas de 25.3°C y máximas de 32.3°C, con cielo medio nublado. Para Tulum y Playa del Carmen, las mínimas serán de 24.0°C. Las máximas alcanzarán los 34.0°C en Tulum y 33.7°C en Playa del Carmen. Estas ciudades costeras tendrán un ambiente ligeramente menos caluroso que el interior.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Lloverá mañana en la Península de Yucatán?

La probabilidad de lluvia estará presente en la Península de Yucatán, especialmente en la tarde. Canales de baja presión y circulaciones ciclónicas, junto con la onda tropical número 37, originarán chubascos y lluvias fuertes en la región. Se esperan descargas eléctricas en varias zonas, principalmente en Quintana Roo.

El viento en la Península de Yucatán será moderado. En Mérida soplará a 11 km/h, mientras en Cancún y Chetumal será de 14 km/h. Las lluvias fuertes que se esperan podrían causar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Se recomienda a la población tomar precauciones y estar atenta a los avisos de Protección Civil.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

sábado 12 de septiembre: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

domingo 13 de septiembre: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

lunes 14 de septiembre: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor continuará en la Península de Yucatán. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 39°C a 40°C, con mínimas que bajarán hasta los 20°C. La nubosidad aumentará ligeramente hacia el lunes, pero sin grandes cambios en la probabilidad de lluvias. Se recomienda seguir las actualizaciones del clima.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado bebiendo mucha agua, incluso si no siente sed. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el calor es más intenso. Use ropa ligera y de colores claros para protegerse del sol y prevenir golpes de calor.

Para las actividades al aire libre, se sugiere realizarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Es importante usar protector solar con un factor de protección alto y buscar la sombra. Las lluvias que se esperan pueden ser repentinas, por lo que llevar un paraguas o impermeable es una buena medida preventiva.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.