Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo: ¿Cómo solicitar la pre-admisión?

La Universidad del Perreo ya tiene abierta una solicitud de pre-admisión para ser parte de la primera generación. (Foto: EFE/ Unsplash/ Captura de pantall)

‘Se acostó temprano, mañana hay que estudiar’... Si tú también eres estudiosa, estás puesta para ser investigadora y te gusta el reguetón, tenemos buenas noticias para ti, debido a que Wisin, el cantante puertorriqueño, anunció la creación de la Universidad del Perreo.

El intérprete de ‘Adrenalina’ —canción en colaboración con Jennifer Lopez y Ricky Martin— decidió abrir un espacio de estudio con el objetivo de analizar, de manera rigurosa, el reguetón como un fenómeno cultural.

“Después de más de tres décadas de carrera musical (...) siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”, explicó, es por esto que le dio la bienvenida a la Universidad del Perreo.

¿Cómo es la enseñanza en la Universidad del Perreo?

El intérprete de ‘Nunca me olvides’ compartió los detalles de la Universidad del Perreo a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que explicó que desea que el reguetón trascienda más allá de los escenarios.

Es por ello que, mediante la creación de su escuela, busca que se pueda estudiar, preservar y difundir el reguetón como un área de estudio y conocimiento, al ser uno de los fenómenos culturales más importantes de la época.

“Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece”, indicó en el comunicado. Aunque hasta ahora se desconocen cuáles son las materias que se impartirán, en su sitio web sí hay detalles sobre el plan de estudios.

Wisin anunció la apertura de la Universidad del Perreo en sus redes sociales. (Foto: EFE) (TelevisaUnivision/EFE)

En este se indica que la universidad se centrará en dos ramas principales: docencia e investigación. En ambas se conocerá más sobre la historia del reguetón, la epistemología del género musical y el análisis de la cultura urbana.

De acuerdo con el sitio web, las áreas de estudio de la Universidad del Perreo son las siguientes:

Cátedras de Ritmo Aplicado

Historia del Reggaetón

Epistemología del Flow

Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana

Además de ello, se contempla un plan de intercambios y becas para estudiantes de todo el mundo; sin embargo, se desconoce cómo funcionarán, ya que Wisin afirmó que próximamente dará más detalles sobre la Universidad del Perreo.

“Por primera vez en la historia de la educación superior, una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica”, indica el sitio web.

¿Cómo hacer la solicitud de pre-admisión a la Universidad del Perreo?

Por ahora, la página web de la Universidad del Perreo cuenta con un registro para aplicar a la preselección de los estudiantes que quieran formar parte de la primera generación. Los pasos a seguir son estos:

Ingresar al sitio web oficial de la Universidad del Perreo.

Llenar la solicitud de pre-admisión con nombre, celular y correo electrónico.

Aceptar los términos y condiciones.

Enviar la solicitud.

Una vez que llenas los campos, se indica que próximamente recibirás más información al respecto. Wisin también compartió que ya comenzó la cuenta regresiva para que inicien las cátedras y les preguntó a sus seguidores qué materias les gustaría recibir durante su formación en la Universidad del Perreo.