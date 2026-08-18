Victoria Ruffo responde a las críticas contra Aitana, hija de Eugenio Derbez: ‘Están feos a esa edad’

Aitana, hija menor de Eugenio Derbez, recibió críticas por su apariencia física luego de aparecer en un video junto a su hermano Vadhir Derbez. Ahora, Victoria Ruffo, expareja de Eugenio Derbez, fue cuestionada por los comentarios dirigidos contra la niña y realizó una declaración sobre su aspecto.

La actriz de telenovelas mexicanas señaló que Aitana se encuentra en una edad en la cual “son feos”, aunque también destacó el talento que tiene cantar y bailar.

Victoria Ruffo habló sobre las críticas contra Aitana, hija menor de Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Victoria Ruffo habla de Aitana, hija de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo pensó que la pregunta estaba relacionada con la participación de la niña junto a Alessandra Rosaldo durante un concierto en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, cuando le aclararon que se referían a los comentarios negativos sobre el aspecto físico de la menor, Ruffo respondió:

“¿Cuántos años tiene Aitana? ¿10 u 11? Está en la peor edad, están re feos a esa edad, no sabe uno si va o viene, están flacos, gordos o panzones, es una edad muy fea”.

A pesar de su comentario sobre la apariencia de los niños en general durante esa etapa, la actriz también habló sobre las habilidades artísticas de Aitana y consideró positivo que la menor tenga talento para la música y el baile.

“Muy padre”, dijo sobre si la niña cantaba y bailaba bien, pues consideró que eso demuestra su talento para la artisteada.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo defienden a Aitana

Las críticas contra la hija de Eugenio Derbez surgieron después de que Vadhir compartiera un video en el que aparece cantando junto a su hermana la canción ‘Golden’, perteneciente a la película KPop Demon Hunters.

La publicación generó comentarios sobre como lucía la menor, por lo que su familia no tardó en reaccionar. Una de las primeras en pronunciarse fue Alessandra Rosaldo, quien manifestó su molestia por los ataques dirigidos hacia su hija.

“Sé perfectamente quién es, conozco sus talentos, sus capacidades (...) La gente solo puede escupir lo que trae dentro, si alguien tiene suficiente enojo, frustración u odio para decir esas cosas sobre una niña, ya no hay más que decir”, declaró para Despierta América en enero de 2026.

La integrante de Sentidos Opuestos también destacó la relación cercana que existe entre Vadhir y Aitana, y señaló que ambos tienen una conexión muy fuerte como hermanos.

Eugenio Derbez también defendió a la menor y restó importancia a los comentarios negativos que surgieron a raíz del video.

“Yo no hago caso a eso, es una niña, a esa gente no le puedes decir nada. Fue por el video, no lanzaron un disco, salieron al jardín a cantar, como karaoke, pero bueno, como lo dijo mi mujer, eso habla más de la gente que ataca y quiénes son”, declaró en un video compartido por el mismo programa de televisión.

El actor también señaló que tomaría algunas medidas para evitar exponerla demasiado en redes sociales, aunque aseguró que no presta demasiada atención a las opiniones negativas sobre ella.

José Eduardo Derbez también reaccionó a la situación y defendió a su hermana menor. El actor consideró que se debe cuidar el acceso de Aitana a las plataformas digitales para evitar que tenga contacto con ese tipo de comentarios.

“Es bien fuerte opinar, porque meterse con menores de edad ya cambia la cosa, con nosotros, pues ya no importa, pero con ella no está padre”, señaló.

Finalmente, Consuelo Duval, compañera de Eugenio Derbez en La Familia P. Luche, también expresó su molestia por las críticas hacia Aitana y pidió que se priorice el bienestar de la menor.

“Es que nada les acomoda, pero mira, mientras ella lo disfrute y la nena no se entere de los comentarios feos en esta edad con emociones vulnerables, todo bien”, comentó la actriz.