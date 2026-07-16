‘Ya no quise hacer nada’ Maradonio explica por qué se fue de ‘La Familia P. Luche’

Maradonio, interpretado por Khalifitas, es un personaje de 'La Familia P. Luche'. (Foto: Vix)

Maradonio, el hijo de Excelsa, fue uno de los personajes de La Familia P. Luche y, pese a convertirse en uno de los más recordados por los seguidores de la serie, el actor que lo interpretó decidió dejar el papel.

Actualmente, el intérprete es conocido como Khalifitas y se dedica a la creación de contenido en redes sociales. En una reciente entrevista recordó cómo vivió su paso por la producción de Eugenio Derbez y explicó por qué decidió no continuar con su carrera como actor.

De acuerdo con sus declaraciones, durante su infancia no comprendía la popularidad que había alcanzado con el personaje y, con el paso del tiempo, simplemente perdió el interés por la actuación al dejar La Familia P. Luche.

La actriz, Barbara Torres, interpretó a Excelsa, mamá de Maradonio, en 'La Familia P. Luche'. (Foto: Cuartoscuro) (Enrique Ordoñez)

¿Qué dijo el actor que interpretó a Maradonio sobre dejar el papel?

El actor que dio vida al ‘hijo’ de Excelsa, personaje interpretado por Bárbara Torres, concedió una entrevista a TV Notas, donde explicó las razones por las cuales decidió abandonar la actuación.

“Simplemente me aburrí, ya no quise continuar, no veía a futuro un beneficio”, comentó. Khalifitas recordó que, tras su participación en La Familia P. Luche, no recibió proyectos que considerara relevantes ni participó en más castings, por ello optó por alejarse por completo del medio.

“Me desaparecí, ya no tuve huella ni visibilidad, no busqué salir en telenovelas”, explicó.

A pesar de que Maradonio continúa siendo uno de los personajes favoritos de la serie, el creador de contenido confesó que conserva pocos recuerdos de aquella etapa pues era un niño: “No me acuerdo mucho de esa etapa. Mis papás me dijeron: ‘Está esto y nos pidieron esto’ y yo solo respondí que sí”, relató.

¿Cómo fue la experiencia de Khalifitas al interpretar a Maradonio?

Khalifitas recordó que, cuando era niño, llegó a creer que los actores de La Familia P. Luche eran integrantes de su familia en la vida real.

“Lo único que recuerdo es que yo pensé que ellos eran mi familia de verdad. Creí que mi mamá me los había presentado como familia lejana. Pensé: ‘Mi mamá es Federica, mi papá es Ludovico y mi sirvienta Excelsa’. Tenía la realidad distorsionada”, contó .

También aseguró que disfrutó mucho su paso por el programa y que, aunque ya no luce igual que cuando interpretó a Maradonio, recuerda con cariño esa experiencia.

“Lo hice de Maradonio, me la pasé muy padre. Yo me divertía tanto en el set. Ahí fui incursionando en la televisión, fue algo loco y divertido.”

El creador de contenido también recordó que no entendía por qué el público y el equipo de producción se reían constantemente de sus intervenciones.

“Recuerdo que al momento de decir algo, todos se reían. No entendía el porqué. Llegué a pensar: ‘¡Qué padre! Puedo decir lo que sea y todos se ríen’. No sé si era por mi cara. De hecho, cuando la gente me pedía fotos, no sabía el motivo. Creí que era por guapo o por ser chistosito”.

Maradonio fue interpretado por Khalifitas, actor que actualmente se dedica a la creación de contenido. (Foto: Vix)

¿Qué ha sido del actor que interpretó a Maradonio?

Tras dejar la actuación, Khalifitas llevó una vida alejada de los reflectores. Estudió la licenciatura en Psicología y trabajó junto a su familia, aunque confesó que nunca quiso mantenerse en un empleo con un horario tradicional.

“No quería atarme a un trabajo de nueve a seis”. Actualmente se dedica a crear contenido en redes sociales, donde está cerca de alcanzar los 350 mil seguidores en Instagram.

El influencer contó que su incursión en las plataformas digitales surgió después de pasar un tiempo sin estudiar ni trabajar.

“Fui nini, pasé por todas las etapas. Siempre estaba en las fiestas y con mis amigos haciéndolos reír. Un día me planteé llamar la atención de más gente y así entré a las redes”, relató.

Khalifitas aseguró que no le preocupa ser el blanco de las bromas, pues considera que esa es una cualidad importante para cualquier comediante.

En la actualidad comparte principalmente contenido de comedia, aunque también ha cubierto eventos de gran relevancia, como Supernova Génesis 2026 y la Copa del Mundo, donde incluso tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras históricas del futbol, entre ellas Iker Casillas.