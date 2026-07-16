Justicia para Pamela Yajaira: NL halla camioneta ligada al feminicidio de la joven rociada con gasolina

Para esclarecer el feminicidio de Pamela Yajaira, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Nuevo León aseguraron este jueves 16 de julio una camioneta que presuntamente fue utilizada durante la comisión del feminicidio de la joven.

El vehículo fue localizado en la colonia Lomas de Tolteca, en el municipio de Guadalupe y el operativo estuvo a cargo de detectives ministeriales, con apoyo de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de la unidad para recabar indicios que fortalezcan la carpeta de investigación.

Durante las diligencias, especialistas en criminalística buscaron rastros biológicos, huellas dactilares, fibras, objetos y otros elementos de prueba que permitan establecer la posible relación del vehículo con el feminicidio de Pamela Yajaira e identificar a los responsables.

La camioneta permanece bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y será sometida a diversos estudios periciales como parte de las investigaciones.

Además, la dependencia informó que los trabajos continúan y que los detectives siguen recabando evidencia para esclarecer el caso y determinar la participación de los presuntos responsables.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, Pamela Yajaira fue presuntamente citada por sus agresores, quienes posteriormente la privaron de la libertad y la trasladaron a un punto del municipio de Juárez en Nuevo León.

Las investigaciones señalan que, una vez en el lugar, la joven fue rociada con gasolina y prendida en fuego, lo que le provocó quemaduras en aproximadamente el 95 por ciento de la superficie corporal.

Aunque la víctima recibió atención médica de emergencia, la gravedad de las lesiones ocasionaron su muerte. Ante ello, la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y mantiene las diligencias para dar con los responsables.

Con información de Quadratín