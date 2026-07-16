Detienen a presuntos responsables del atentado contra diputados de MC, Elizabeth Montoya y Sergio Torres

Los diputados de MC, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron atacados tras asistir a un evento del partido.

CULIACÁN, Sin., 16 de julio de 2026.- Fuerzas federales detuvieron a dos civiles con armas, equipo táctico y droga. Son presuntos responsables del atentado contra los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido el pasado 28 de enero.

Se trata de Gilberto ‘N’ alias ‘El Culo Prieto’ y Andrik ‘P’ alias ‘El Andrik’, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

La detención ocurrió durante un operativo coordinado de las tres fuerzas de seguridad federales en la colonia Lomas del Boulevard, luego de que una llamada anónima al número 089 alertara sobre la presencia de hombres armados en un departamento ubicado en la calle Lagos de Moreno.

Cuando llegaron elementos de un grupo especial del Ejército y la Marina. Observaron a un hombre que vigilaba el departamento y cuando vio a los militares corrió a esconderse.

El departamento fue rodeado y se procedió al operativo de captura. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Detención de ‘El Compa Güero’ fue clave para ubicar a presuntos cómplices

La presunta participación de Gilberto ‘N’ y Andrik ‘P’ en el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano se estableció a partir de las investigaciones posteriores al ataque ocurrido el 28 de enero de 2026.

Como parte de estas indagatorias, el 3 de febrero fue detenido Jesús Emir, alias ‘El Compa Güero’ o ‘Radio 13′, identificado como presunto operador de Los Chapitos, encargado de las radiocomunicaciones de la célula delictiva.

Esta detención fue clave para dar seguimiento a la investigación y avanzar en la identificación y captura de otros presuntos implicados en el ataque contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya. Esta última perdió un ojo y un pómulo a causa del tiroteo, por lo que tuvo que someterse a cirugía reconstructiva.

Como resultado de estas acciones, el miércoles 15 de julio, alrededor de las 9:30 horas, se realizó un operativo en la colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán, donde fueron detenidos Gilberto y Andrik.

A los detenidos se les aseguró: