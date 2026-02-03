¿Quién es ‘El Compa Güero’, espía de ‘Los Chapitos’ que habría atacado a balazos a diputados de MC?

Jesús Emir, alias “El Compa Güero” o “Radio 13”, fue detenido por fuerzas federales tras ser identificado como uno de los responsables del ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth, de Movimiento Ciudadano, en Sinaloa.

“El Compa Güero” o “Radio 13” fue identificado por autoridades como uno de los presuntos responsables del ataque a balazos contra los diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el pasado miércoles 28 de enero en Sinaloa.

El detenido operaba para Los Chapitos y era el encargado del control de radios de comunicación del grupo criminal, así como de la instalación y operación de cámaras de videovigilancia en Culiacán, utilizadas para monitorear la movilidad de las autoridades federales. Además, se le atribuye la adquisición de drones empleados en los operativos de la célula delictiva.

¿Cómo fue realizada la captura de ‘El Compa Güero’, el espía de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa?

La captura de Jesús Emir fue realizada por fuerzas federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, según se informó la mañana de este martes. Se trata del primer detenido relacionado directamente con la agresión contra los legisladores.

En un comunicado, el Gobierno Federal detalló que, como parte de labores de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de Jesús Emir “N”, presuntamente vinculado con el ataque armado.

Las autoridades señalaron que, tras analizar las cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió la agresión, se establecieron líneas de investigación que permitieron identificar a los responsables, quienes habrían utilizado una camioneta blanca para huir del lugar.

Dicho vehículo fue localizado posteriormente en el segundo piso del estacionamiento de una tienda de autoservicio.

Derivado de labores de vigilancia y seguimiento, se implementó un despliegue coordinado en la colonia Universidad Oriente, donde finalmente fue detenido Jesús Emir “N”. Durante su captura se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.