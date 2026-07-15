Julián LeBarón buscará gobernar Chihuahua con Somos México; lo perfilan como candidato hacia 2027

Julián LeBarón anunció que su proyecto estará enfocado en seguridad, libertad y defensa de la vida.

El activista Julián LeBarón anunció su intención de contender por la gubernatura de Chihuahua en 2027 con el respaldo del partido recién creado Somos México, que lo presentó como perfil ciudadano para participar en la próxima elección estatal.

El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, informó que LeBarón será la propuesta del partido “cuando llegue el momento legal” para definir candidaturas.

Explicó que el activista no tendrá que afiliarse a la organización, debido a que se trata de una candidatura ciudadana.

Durante una conferencia de prensa, Acosta Naranjo señaló que la incorporación de LeBarón responde a la intención de abrir espacios a representantes de causas sociales y no limitar la participación política a integrantes de estructuras partidistas.

“Este partido no es para nosotros, este partido es para ustedes, este partido es para ellos”, expresó el dirigente, y dijo que Somos México busca funcionar como un instrumento de participación ciudadana.

Julián LeBarón y su agenda de seguridad para Chihuahua

Por su parte, Julián LeBarón confirmó que buscará competir por la gubernatura y afirmó que su proyecto estará enfocado en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad en Chihuahua.

El activista agradeció el respaldo de comunidades tarahumaras, menonitas, agricultores, transportistas y ciudadanos que, dijo, se han sumado a esta iniciativa.

También reconoció el acompañamiento de Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, con quienes participó en movilizaciones relacionadas con víctimas de violencia e impunidad.

LeBarón recordó la masacre contra integrantes de su familia y señaló que ese hecho marcó su participación en movimientos de exigencia de justicia.

Asimismo, confirmó su respaldo a las madres buscadoras y a los colectivos que mantienen la búsqueda de personas desaparecidas.

Durante el encuentro, informó que ha recibido amenazas de muerte y que su familia tuvo que salir del país.

Añadió que mantiene comunicación con autoridades federales de seguridad y que elementos de la Guardia Nacional fueron asignados para su protección.

Somos México apuesta por candidatura ciudadana en Chihuahua

El activista también destacó la importancia económica de Chihuahua por su actividad comercial con Estados Unidos y consideró necesario fortalecer la relación entre ambos países.

Acosta Naranjo aseguró que Somos México respetará los tiempos establecidos por la legislación electoral y afirmó que evitará prácticas relacionadas con campañas anticipadas.

Sostuvo que la organización busca impulsar candidaturas ciudadanas para los próximos procesos electorales.

LeBarón pidió a los habitantes de Chihuahua sumarse al proyecto y aseguró que su intención es representar una alternativa ciudadana frente a los problemas de inseguridad y violencia que enfrenta la entidad.