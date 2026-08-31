Regreso a clases sin miel: Ataque de abejas deja 14 estudiantes heridos en secundaria de Coyoacán

Un ataque de abejas en secundaria de Coyoacán dejó 14 estudiantes lesionados; bomberos retiraron un panal. (Cuartoscuro).

El regreso a clases se vio interrumpido este lunes en una secundaria de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, luego de que al menos 14 estudiantes fueran picados por abejas dentro de las instalaciones del plantel.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Técnica 17 “Artes Gráficas”, ubicada sobre avenida Hidalgo, en la colonia Del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, las abejas se encontraban en un panal ubicado en una palmera del patio principal de la escuela. Por causas que no han sido precisadas, los insectos comenzaron a atacar a los estudiantes.

Ante la emergencia, servicios de emergencia acudieron al plantel para brindar atención a los menores afectados por el ataque de las abajes. Paramédicos valoraron a los 14 estudiantes, quienes presentaban picaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras la revisión, se determinó que las lesiones eran menores y que ninguno de los alumnos se encontraba en riesgo de perder la vida.

Las autoridades escolares se comunicaron con los padres y madres de familia para solicitar que acudieran por los estudiantes lesionados, con el objetivo de que pudieran recibir una revisión médica complementaria y posteriormente descansar en sus domicilios.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Técnica 17 “Artes Gráficas”, ubicada sobre avenida Hidalgo, en la colonia Del Carmen, Coyoacán. (Cuartoscuro) (Carolina Jiménez Mariscal)

Bomberos retiran panal de la secundaria

Al lugar también arribaron elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron a las instalaciones para localizar la colmena.

Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para retirar de manera segura el panal y reducir el riesgo para la comunidad escolar.

Pese al incidente y a la presencia de los equipos de emergencia dentro del plantel, la directiva de la secundaria determinó no evacuar las instalaciones.

Por ello, el resto de los estudiantes continuó con sus actividades escolares habituales mientras bomberos y personal de Protección Civil atendían la emergencia.

Hasta el momento, los reportes señalan que no hubo estudiantes con lesiones de gravedad derivadas del ataque de abejas.