¿Cuándo se estrena ‘Pokémon: Wild Card’? Trama, primeras imágenes y lo que sabemos

¡Las películas de Pokémon están de vuelta! Luego de casi seis años del lanzamiento del último largometraje de los ‘Pocket Monsters’, se hizo oficial que el próximo año llegará Pokémon: Wild Card.

El gran fenómeno de la fiebre amarilla llegó a finales de los años 90 y principios de los 2000 acompañado por películas que retomaban a los personajes del anime, pero que no necesariamente se insertaban en momentos concretos de la historia principal.

Sin embargo, esta vez la fórmula pinta para ser diferente, pues el protagonista es un nuevo personaje: un jugador del TCG (Juego de Cartas Coleccionables) y no uno de los personajes de la serie.

Todo lo que sabemos sobre ‘Pokémon: Wild Card’, la nueva película de la franquicia

Recientemente, Pokémon anunció una colaboración con el estudio de animación japonés CloverWorks para la realización de Pokémon: Wild Card. El estudio ha producido obras como las series Bocchi the Rock!, The Promised Neverland y My Dress-Up Darling, además de colaborar en el popular anime Spy × Family.

“Pokémon: Wild Card cuenta la emocionante historia de un jugador de JCC Pokémon y su compañero Mimikyu. Cuando llega el momento de poner las cartas sobre la mesa, ¿tendrán lo que hace falta para alcanzar sus objetivos?”, señala la sinopsis.

En el primer avance se puede ver a este nuevo personaje utilizando una sudadera de Mimikyu y algunas cartas de la popular modalidad para jugar Pokémon.

Hasta ahora, únicamente la página japonesa de Pokémon ha anunciado que la película llegará a los cines en 2027, por lo que los detalles sobre su distribución internacional se darán a conocer más adelante.

La cinta es dirigida por Katsuhiko Kitada, quien ha trabajado en producciones como The First Slam Dunk, Flip Flappers y Banana Fish. El diseño de personajes está a cargo de Akemi Hayashi, reconocida por su trabajo en Banana Fish, Fruits Basket y Doukyusei.

El legado de Pokémon en el cine: ¿Cuántas películas hay?

De acuerdo con el sitio web de Pokémon, hay 22 largometrajes oficiales de la franquicia. El legado comenzó a finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio con películas como Mewtwo vs. Mew, El poder de Uno y El hechizo de los Unown.

En ese entonces, el ritmo de lanzamiento era prácticamente de una película por año, hasta que se interrumpió tras Héroes Pokémon: Latios y Latias (2003) y regresó después con Lucario y el misterio de Mew (2006).

Pokémon mantuvo una dinámica similar con sus películas hasta que en 2017 lanzó ¡Yo te elijo!, una reimaginación de los primeros capítulos del anime original.

Después llegó El poder es de todos (2018), una cinta que retomaba la lógica de contar una historia adicional relacionada con el anime de ese momento. En 2020 llegó Mewtwo contraataca: Evolución, una nueva versión de la primera película de Pokémon.

La última producción en formato de película fue Los secretos de la selva, una cinta relacionada con Viajes Pokémon, es decir, correspondiente a una etapa cercana a las últimas aventuras de Ash Ketchum en el anime.

Después de la salida de Ash, la franquicia prácticamente dejó de producir películas animadas protagonizadas por él. El personaje tampoco apareció en la cinta live-action Detective Pikachu.